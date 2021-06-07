وزارة الصحة السعودية تعلن عن حاجتها لعدد من الكوادر الصحية خلال موسم الحج

وزارة الصحة السعودية قد قامت اليوم الاثنين الموافق 7 من يونيو 2021 ميلادية، بالإعلان عن حاجتها لعدد من الكوادر الطبية و الصحية، وذلك للعمل في المنشآت لصحية التابعة لوزارة الصحة داخل المشاعر المقدسة في مدينة مكة المكرمة فقط، وذلك خلال فترة موسم الحج للعام الحالي 1442 هجرية، والهدف من هذا الإجراء هو توفير جميع سبل الراحة و الأمان لحجاج بيت الله الحرام و العمل علي أمن وسلامة الحجاج في موسم الحج وخاصةً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” مع العمل علي تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية أثناء فترة الحج.

وزارة الصحية السعودية و ألية التعاقد

يمكنك من خلال المقال التعرف علي طريقة إصدار التصاريح للمعتمرين والحجاج، وقد أشارت الوزارة إلي أن التعاقد علي التخصصات المطلوبة في خلال فترة الحج هو تعاقد مؤقت لبعض الوقت، وأنه يجب علي الراغبين في التقدم للاماكن الشاغرة في هدة التخصصات التسجيل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، أما عن التخصصات المطلوب العمل بها في كالتالي:

وظيفة طبيب استشاري في العناية المركزة.

التقدم لوظيفة طيب نائب أول، نائب عناية مركزة.

وظيفة طبيب مقيم عناية مركزة ” ويجب أن يتم ارفاق مشهد حديث لإثبات وجود خبرة في مجال العمل بالعناية المركزة”.

تمريض عناية مركزة ” اخصائي – اخصائي أول – فني” مع ارفاق ما يثبت وجود خبرة في مجال العمل بقسم العناية المركزة.

تخصص العلاج النفسي ” اخصائي – اخصائي أول – فني “ويشترط ارفاق ما يثبت وجود خبرة في مجال العمل بقسم العناية المركزة.

وزارة الصحة السعودية ومتطلبات التسجيل

من خلال المقال يمكن التعرف علي حملة الراجحي للحج المجاني ، وقد تم الإشارة إلي انه علي الراغبين في التسجيل علي تلك الوظائف التسجيل من خلال البوابة في التخصصات المطلوبة فقط ويجب أن توافر بعض الشروط في المتقدمين و ارفاق بعض الأوراق التالية: