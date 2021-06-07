عروض تويوتا 2021 في يونيو بالمملكة من عبد اللطيف جميل للسيارات

عروض تويوتا 2021 في يونيو من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي أعلنت عنها شركه عبد اللطيف جميل للتمويل عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان حديثا أيضا في المملكة السعودية عن عروض سيارات نيسان 2021 من نيسان بترومين بالمملكة وتم الإعلان أيضا عن عروض لنسر ميتسوبيشي 2021 وشملت باقة رائعه من ميتسوبيشي وأسعار مثاليه جدا، والن سوف نقوم بشرح العروض بالأسعار والأقساط بالتفصيل وتوضيح جميع السيارات من فئه تويوتا التي شملتها العروض بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

عروض تويوتا 2021 في يونيو

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن احث عروضها في شهر يونيو 2021 والتي شملت جميع سيارات وفئات تويوتا التي تتسم بالراحة والرفاهية لدي السعوديين، كما أعلنت الشركة عن ميعاد بدء العروض من 6 يونيو 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2021 وتم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض والتي سوف نوضحها في التالي.

عروض سيارات تويوتا 2021

شملت العروض باقة هائله ورائعه من سيارات تويوتا والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

تويوتا يارس 2021 وآي شركات بقسط شهري 952 ريال بدون دفعه أولي وعلي 60 شهر.

تويوتا يارس 2021 وآي بقسط شهري 962 ريال بدون دفعه أولي وعلي 60 شهر.

تويوتا يارس 2021 وآي بلس بقسط شهري 1011 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا كورولا 2021 اكس أل أي 1.5 بقسط شهري 1152 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا كورولا 2021 اكس أل أي مطور 1.5 بقسط شهري 1210 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا كورولا 2021 اكس أل أي مطور بفتحه سقف بسعر 1285 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا كورولا 2021 جي أل أي بفتحه سقف بسعر 1391 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا راش 2021 استاندرد بقسط شهري 1140 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا راش 2021 جي أل بقسط شهري 1217 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا انوفا 2021 أساسي بقسط شهري 1639 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 بقسط شهري 1867 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي بقسط شهري 2027 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

تويوتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي بقسط شهري 2402 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض تويوتا

كما أعلنت الشركة عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من العروض عن طريق تعبئه النموذج الخاص بالسيارة عن طريق موقع الشركة الخاص وبعدها سوف يتم التواصل معكم لاستكمال خطوات الحصول علي العروض أو عن طريق زياره الفرع مباشره.