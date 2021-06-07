نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بقسط 900 ريال براتب لا يقل عن 2000 ريال بدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون من الأفراد عن ماهو التمويل الشخصي والتمويل التأجيري للسيارات وكم يبلغ المبلغ التمويلي وكيف احصل عليه، وهل يوجد عيوب وأضرار، وإلى متى يتم سداد هذه المبلغ وهل متاح بدون فوائد أو بدون وجود ضامن وكيف يتم احتساب الرسوم الإدارية، كل هذه الأسئلة وأكثر ما يبحث عنه الفرد للحصول على التمويل المناسب له، والذي يعطيه الخيار الأفضل في الحصول على الراحة والأمان، وقد يختلف البنوك والشركات في المملكة العربية السعودية، وقد تختلف معهم أيضا الشروط والمستندات المطلوبة فكل بنك غير الثاني ونفس النظام للشركات، وعند تقديم الأوراق يجب أن تكون مستوفيه كافة الشروط المطلوبة والمعلن عنها من قبل البنك.

ماهو التمويل الشخصي



هو مبلغ من المالي يتم إعطائه لك بعد موافقة البنك أو الشركة وهذا المبلغ يكون نتيجة على مبلغ راتبك الشهري لضمان الدفع، ستتمكن من شراء السيارة التي تحلم بها، أو شراء المنزل، سداد الديون المتراكمة، الزواج، الترميم المنزلي، كما أن هناك بنك التسليف والذي يعطيك أفضل الاختيارات المناسبة لرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل الشهري، كل هذا لمساعدة الأسر المنتجة والهدف هو تنمية المهارات الحرفية والصناعية بداخل المملكة العربية السعودية، وأيضا من خلال قرض نفاذ ستحصل على قرض يبدأ من 60 ألف وحتى 150 ألف للعمل الحر والنقل التشاركي بدون فوائد وبأقل قسط شهري، شروط عروض السيارات من الراجحي أن يكون المواطن أو المقيم أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما ولا يتخطى 65 عاما، والراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال للجميع.

عرض سيارة بدون دفعة أولى

هناك عدد كبير من البنوك السعودية التي توفر للك عروض سيارات جديدة ومتنوعة لأحدث موديل ومنها بنك الراجحي المتميز دائما بتقديم كل ماهو جديد ورائد في مجال عروض السيارات، وتقديم أفضل الخدمات والعروض، والتي من بينها عرض تمويل سيارة هيونداي بأرخص سعر وبأقل قسط شهري للمواطن والمقيم، وذلك ليستفيد منه جميع الأفراد على حده، كما أنه متوفر عرض سيارة بيجو 2021 بدون رسوم وبدون تحويل راتب حتى نهاية شهر يوليو، كل هذا والمزيد من العروض القوية والهدايا التي يمنحها بنك الراجحي لعملائه.

عرض سيارة بدون تحويل راتب أو بتحويل راتب

تقدم شركة المناهل للسيارات عرض لسيارة نيسان 2021 من أحدى الفروع أو الوكلاء المتخصصين، تحصل على سيارة بأقل قسط شهري، كما أنها بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية، كما أن العرض يناسب جميع الفئات بدون تحويل راتب، أو بتحويل راتب، أيهما أفضل لك، وعليك أن تختار النظام المناسب، وهناك بعض الأمثلة التقديرية التي من خلالها تستطيع أن تختار الأنسب لك، فإذا كان ثمن السيارة 75 ألف ريال كيفية الحصول على قرض شخصي يبدأ من 8000 ريال بأطول فترة للسداد، والتمويل للسيارات نيسان متاح حتى نهاية شهر يوليو 2021.

وكان التمويل بتحويل راتب فالنسبة السنوية 4 في المائة، والتمويل بدون رسوم إدارية ومن غير دفعة أولى، كما أن القسط الشهري لا يتخطى 900 ريال، والدفعة الأخيرة 30 ألف ريال كل هذا على فترة سداد خمس سنوات، كذلك إذا كان التمويل بدون تحويل راتب فهناك الفرق هو الدفعة الأولى ستصل إلى 5 في المائة من قيمة التمويل، بمعدل نسبة سنوي 7 في المائة ودفعة التملك تصل إلى 35 في المائة من قيمة التمويل، يمكنك الاتصال بالهاتف المجاني لبنك الراجحي 8001241222 للمزيد من الاستفسارات والحصول على أخر العروض والخصومات المتاحة.