نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على نتائج القياس من توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على نتائج قياس، قبل الحديث عن طريقة الحصول على نتائج القياس سنتعرف على التطبيق، وهو أحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة مواطني المملكة لكي لا يتم الإصابة بفيروس كورونا، حيث يسمح للمواطنين بالحصول على تصاريح إلكترونية دون التوجه للمكاتب والجهات الحكومية ببضع خطوات بسيطة.

معرفة نتائج قياس، أكد التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن للمستفيد الحصول على النتيجة من خلال الذهاب للوحة التحكم والضغط على أيقونة نتائج قياس، داعياً إلى تحديث التطبيق للاستفادة من تلك الخدمة.

طريقة الحصول على نتائج قياس

خدمة الاستعلام عن نتائج قياس هي احدي الخدمات إلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن للمواطنين من خلالها التعرف على نتائج القياس الإلكتروني، ومن أهمها:

يقوم المستخدم بفتح التطبيق الإلكتروني “توكلنا” على هاتفه المحمول عبر الرابط الخاص به.

تبدأ عملية تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يدخل المستخدم إلى لوحة التحكم أربع نقرات على مجموعة من خمس نتائج قياس.

سيرى المستخدم جميع النتائج المتعلقة باختبارات القياس.

كيفية تحميل توكلنا

يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا، من السهل جدًا تحميل تطبيق توكلنا للأيفون والأندرويد وهو أحد أنواع الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن تنزيل هذا التطبيق بسهولة عبر:

سجّل الدخول إلى متجر Google Play.

ثم اكتب اسم التطبيق في مربع البحث وانتظر بضع لحظات حتى يتم تنزيل التطبيق.

انقر فوق كلمة تنزيل وانتظر لفترة حتى يكتمل التنزيل ويتم تثبيت التطبيق على الهاتف.

يفتح المستخدم حسابًا في التطبيق ويستخدمه بسهولة بالغة.

يحصل المستخدم على نتائج اختبار القياس من خلال التطبيق.

الاستعلام عن نتائج القياس توكلنا، عبر موقعنا ثقفني.