قرض شخصي بأطول فترة سداد تصل الي 240 شهر لجميع العملاء بالمملكة السعودية؛ حيث نقدم لكم تمويل اسلامي مطابق لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي السعودي، فقد يعتمد مصرف الراجحي في تقديم خدماته التمويلية علي الراتب الشهري الخاص بالعميل، حيث يقوم بتحديد المبلغ التمويلية بناءً علي قيمة الراتب، وذلك لقدرة العميل علي سداده دون مواجهة عوائق مادية.

يوفر مصرف الراجحي التمويل الشخصي المناسب للعميل بمزايا هامة، كما يقدم المصرف أيضاً تمويل عقاري وتمويل السيارات، وأهم ما يتميز به مصرف الراجحي أنه يتيح أيضاً للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي تمويليه باستثناء بعض التمويلات التي تقدم للمواطنين السعوديين فقط.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي

الأوراق والإثباتات المطلوبة للحصول علي تمويل الراجحي

صورة من الهوية الشخصية للمواطن السعودي المتقدم. تعريف الراتب الشهري من مقر العمل. خطاب بالرقم التعريفي الخاص بالعمل. تعبئة طلب التمويل بكافة البيانات المطلوبة وكامل البيانات الشخصية.

طريقة التقديم للحصول علي تمويل الراجحي

مصرف الراجحي يشتهر أنه أكبر بنك اسلامي ليس بالمملكة العربية السعودية فقط بل علي مستوي العالم، وتم إنشاء أول فرع له في الرياض عام 1957 م، ومن ثم تم إنشاء 500 فرع له تتوزع داخل وخارج المملكة العربية السعودية، واكتسب خبرة مصرفية وتجارية عريقة يشهد لها عملاء البنك علي مر السنين، فقد نوضح لكم في الخطوات التالية طريقة التقديم للحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي: