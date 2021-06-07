خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس للخدمة الذاتية 1443

طريقة إدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس للخدمة الذاتية يطرح هذا السؤال من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية الراغبين في عملية التسجيل بحركة النقل الخارجي هذا العام وذلك لأن يقومون بالحصول علي الطريقة الصحيحة المستخدمة لكتابة الرغبات في نظام فارس.

إدخال رغبات النقل الخارجي 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإنها قامت بفتح باب إدخال الرغبات الخاصة بحركة النقل الخارجي علي موقع نظام فارس للخدمة الذاتية وعلي نظام نور وذلك لأن تسهل علي جميع المعلمين كتابة الرغبات بأسماء المدارس الراغبين في النقل لها لهذا العام، وقد أوضحت الوزارة بإن حركة النقل الخارجي يتم القيام بها من إجل نقل المعلم من مكان العمل إلي الأقرب للمنزل له.

تسجيل رغبات النقل الخارجي عبر نظام نور

يمكن القيام بعملية التسجيل في حركة النقل الخارجي من خلال موقع نظام نور الإلكتروني حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:

الذهاب إلي موقع نظام نور علي شكبة الأنترنت.

كتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

إدخال رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر التسجيل.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة شؤن المعلمين.

اختيار حركة النقل.

تقوم بالضغط علي زر الموافقة علي صحة البيانات الشخصية.

بعد ذلك يقوم المعلم بتسجيل الرغبات الخاصة به.

بعد تسجيل الرغبات يقوم بالضغط علي زر الحفظ.

طريقة إدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس

لأن يقوم المعلم بكتابة الرغبات الخاصة بحركة النقل في موقع نظام فارس يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: