جامعة أم القرى تعلن أسماء المرشحين لبرنامج الدراسات العليا 1443 تعرف على طريقة الاستعلام الآن

أعلنت اليوم جامعة أم القرى عبر موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، عن أسماء المرشحين لبرنامج الدراسات العليا 1443 والتي كان قد تم الإعلان عنه الشهر الماضي، ودعت الجامعة الطلاب المترشحين لإستكمال إجراءات القبول إلكترونياً عن طريق الدخول على الموقع والموافقة على التعهد وتأكيد الترشيح الموجود في يمين شاشة في بوابة القبول الموحد، في موعد أقصاه الخميس القادم 2021/06/10 الموافق 1442/10/29 هجري، وإلا يكون المترشح متنازل عن حقه في الترشيح، وشددت الجامعة أنه في حال أي اختلاف في البيانات عن المسجل في الطلب سيتم أستبعاد الطلب فوراً.

جامعة أم القرى تحدد طريقة الاستعلام عن الترشح

الدخول على حساب مقدم الطلب عبر رابط بوابة القبول الموحد.

أستعراض الطلب الموجود تحت كلمة “طلبات حالية”.

سوف تظهر لك حالة الطلب وهي ” مرشح، غير مرشح”.

المرشحون من من يشغلون وظائف حكومية

سيتم أصدار إفادة القبول المشروط إلكترونياً بعد تأكيد الترشيح وتذويد عمادة الجامعة بالأتي.

قرار إداري من صاحب الصلاحية في جهة عمل المتقدم بالتفرغ التام بمدة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر نظاما للحصول على المؤهل لمرشحي مرحلة الدكتوراه. أحضار موافقة جهة العمل لمرشحي مرحلة الماجستير والدبلوم العالي. قرار الابتعاث الداخلي لمعيدي ومحاضري الجامعات السعودية.

المرشحون من غير العاملين بالوظائف الحكومية

سيتم أصدار الرقم الجامعي إلكترونياً بعد الموافقة على التعهد وتأكيد طلب الترشح، في حالة أن تبين للجامعة أن هناك أي تغير في البيانات والمعلومات المسجلة سيتم إلغاء القبول فوراً والرقم الجامعي، وسيتم إحالة الموضوع إلي الجهات المختصة.

جامعة أم القرى وأهم الملاحظات للمترشحين