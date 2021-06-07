موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1442 عداد نزول حساب المواطن

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1442 الدفعة الـ43 يهم قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي متى ينزل حساب المواطن كل شهر، فيمكنكم من خلال عداد حساب المواطن معرفة كم باقي على حساب المواطن لعام 1442، ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير آخر أخبار حساب المواطن السعودي وشروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن السعودي، فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1442

أطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن السعودي في عام 1438 /2017، وقد تم حتى الآن صرف عدد 42 دفعة من دفعات الدعم المالي المقدم من البرنامج للأسر السعودية محدودة ومتوسطة الدخل، ويهدف برنامج حساب المواطن السعودي إلى تحسين المستوى المادي للمواطنين السعوديين للتغلب على أباء الحياة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.

وقد حددت الجهات المختصة تاريخ نزول حساب المواطن السعودي فانه سيكون في اليوم العاشر من كل شهر بالتاريخ الميلادي، ولكن قد يختلف هذا الموعد في حال مصادفة موعد الصرف ليوم الجمعة أو يوم السبت، فإذا صادف تاريخ الصرف يوم السبت يتم تأجيله ليوم واحد، أما إذا صادف يوم جمعة يتم تقديم موعد صرف راتب حساب المواطن ليوم الخميس.

موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر

تاريخ إيداع حساب المواطن الجديد تفصلنا عنه 3 أيام فقط، حيث من المقرر صرف راتب حساب المواطن الجديد في يوم الخميس 10 يونيو 2021 ميلادية الموافق 29 شوال 1442 هجرية، حيث من العادة تثبيت تاريخ الصرف المقرر حسب جدول مواعيد حساب المواطن 1442 إلا في أيام الإجازات الأسبوعية والأعياد الرسمية.

عداد حساب المواطن 1442 /2021

نجد أسلة كثيرة تدول حول حساب المواطن ومتى ينزل حساب المواطن ويتساءل آخرين هل نزل حساب المواطن اليوم، يمكنكم المتابعة والتواصل مع فريق الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن المجاني، لذلك قمنا بإعداد جدول صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي من خلال التالي:

دفعة شهر شوال 1442 29/10/1442 هـ / 10/6/2021 م دفعة شهر ذو القعدة 1442 1/12/1442 هـ /11/7/2021 م دفعة شهر ذو الحجة 1442 2/1/1443 هـ / 10/8/2021 م

التسجيل في برنامج حساب المواطن

كان برنامج حسا المواطن قد قام بتعليق التسجيل في حساب المواطن للراغبين في الحصول على الدعم المالي من البرنامج، حيث تم إقرار ضوابط جديدة بالبرنامج من بينها تعليق التسجيل الجديد في البرنامج بعد تاريخ صرف الدفعة الثامنة والعشرين لدورة شهر مارس 2020 ميلادية، كما قام البرنامج بتحديد الحد الأعلى لقيمة الاستحقاق من البرنامج، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير كل الجديد حول ؟إمكانية التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أقر برنامج حساب المواطن الكثير من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، حيث يجب عليه أن يقوم بتقديم ما يفيد باستقلالية المسكن للفرد المستقل الذي بلغ عمر 18 سنة أو أكثر، ويتم إثبات استقلالية السكن من خلال مشهد إثبات سكن جامعي أو في أحد الكليات العسكرية أو أحد المعاهد العسكرية أو تقديم عقد إيجار موحد عبر منصة إيجار أو تقديم صك ملكية السكن، وفي حال عدم تقديمه هذا المستند يتم وقف صرف الدعم له، وفيما يلي عرض شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يُستثنى من شرط الجنسية حاملو بطاقات التنقل، وابنة وابن المواطنة والزوج أو الزوجة غي السعودية. يشترط إقامة المستفيد إقامة دائمة بالمملكة. في حالة الفر يجب ألا يزيد إقامة المستفيد خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يومًا خلال ال 12 شهر السابقة. ينبغي ألا يكون المتقدم للطلب مستفيدًا من أحد دور الإيواء الحكومية. يجب ألا يكون المستفيد متواجدًا في أحد السجون. تقوم إدارة البرنامج بمراجعة البيانات المصفح عنها يجب أن تكون هذه البيانات متوافقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير استحقاق حساب المواطن

تختلف الأهلية عن الاستحقاق، فمعايير الاستحقاق هي التي تحدد قيمة راتب حساب المواطن، حيث تختلف راتب حساب المواطن من أسرة إلى أخرى على حسب البيانات التالية:

إجمالي دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار التابعين “إذا كانت أعمارهم أقل أو أكبر من 18 عامًا.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي، كما عرضنا عداد نزول حساب المواطن لعام 1442، واستعرضنا شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، وفي حال وجود مشكلة حول الاستعلام عن حساب المواطن يمكنكم التواصل مع فريق خدمة المستفيدين بالبرنامج.