قروض بنك الراجحي يبدأ من 5000 ريال وحتي 2 مليون ريال بدون كفيل

قروض بنك الراجحي عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها يبحثون بشكل دائم عن القروض التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي، حيث أنه في حالة إذا استوفي الشخص الشروط المحددة من قبل البنك وثبت أنها جميعاً تنطبق عليه فإنه بذلك يكون قادر على الحصول على القرض أو التمويل في وقت لا يتخطى النصف ساعة،

قروض بنك الراجحي

ويعتبر بنك الراجحي أحد البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي دائماً ما تجذب المواطنين والعملاء إليها ويرجع ذلك إلى ما يقوم البنك بتقديمه من مزايا متعددة وتسهيلات متميزة للعملاء، وأحد أبرز هذه التسهيلات هي قيام العميل بالتقديم على القرض أو التمويل الذي يرغب به عبر الإنترنت من أي مكان متواجد به، عن طريق مقالنا هذا سنوضح أنواع القروض والتمويلات التي يقدمها بنك الراجحي.

أنواع قروض بنك الراجحي

القروض الشخصية المقدمة من بنك الراجحي: ويأتي على رأس هذا النوع من القروض القرض الشخصي السريع وهو قرض تبلغ قيمته خمسين ألف ريال سعودي، وتكون مدة هذا القرض من 7 إلى 8 أعوام.

قروض بنك الراجحي للأفراد المقيمين على أراضي المملكة ويجب توفر بعض الشروط للمتقدم بطلب القرض ومنها أن يكون عمره لا يتخطى الستين سنة، كما يجب أن يمتلك المتقدم وظيفة.

القروض العقارية المقدمة من بنك الراجحي: تقدم هذه القروض لمن يرغب في الحصول على أرض أو عقار فسوف يقدم له البنك تمويل ضخم قدره 2 مليون ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص و 3 ملايين إذا كان يعمل بالقطاع العام، وتكون قادر على التواصل مع بنك الراجحي من خلال هذا الأرقام: