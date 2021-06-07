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عمر شويل - جدة موقع فضاء أولياء التلاميذ ورابط نتائج كشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الثاني بالجزائر 2021 م ، عقب إعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي عبر موقع فضاء أولياء الأمور، تزايدت عمليات البحث عن رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج للاستعلام عن نتيجة أبنائهم في كافة المراحل الدراسية، والجدير بالذكر أن موقع فضاء أولياء التلاميذ وفر لأولياء الأمور والطلاب الكثير من الخدمات الإلكترونية، التي تهم الكثيرين بالجزائر.

أتاح موقع فضاء أولياء الأمور مميزات عديدة للطلاب وأولياء أمورهم، حيث أنه هيأ لهم معرفة المستوى الدراسي لأبنائهم، ونتائج الامتحانات الشهرية والدورية و السنوية و الفصلية الخاصة بهم، مع توفير كافة الخدمات الإلكترونية الأخرى كحصول ولي الأمر على شهادة مدرسية مختومة من إدارة المدرسة وتقرير من المعلم عن المستوى الدراسي الخاص بالطالب.

موقع فضاء أولياء التلاميذ ورابط نتائج كشف نقاط التلاميذ الفصل الدراسي الثاني بالجزائر 2021 م

يستطيع ولي الأمر التعرف على الدورات الأكاديمية والمواد الدراسية المعتمدة من قِبل الوزارة، عن طريق الدخول على موقع فضاء أولياء الأمور الالكتروني.

رابط الاستعلام عن نتائج كشف نقاط التلاميذ بالجزائر 2021 م

يتمكن أولياء الأمور من الإستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق عدة خطوات بسيطة منها ما يلي:

الدخول إلى موقع فضاء أولياء الأمور.

ادخال الاسم وكلمة المرور في حالة وجود حساب لولي الأمر، وفي حالة عدم وجود حساب يتم تسجيل حساب جديد.

ادخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

الدخول على الصفحة الرسمية للموقع والضغط على أيقونة نتائج أبنائي.

النقر على أيقونة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

ظهور جميع النتائج الخاصة بالطلاب.

طباعة نتيجة الامتحان الخاصة بالطالب.

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالجزائر الإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات الكترونيًّا بدايةً من المرحلة الأولى حتى المرحلة الأخيرة والنهائية من التعليم الثانوي، وذلك بإتباع إجراءات صارمة على جميع المستويات التعليمية، حرصًا على سلامة و راحة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.