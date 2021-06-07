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بأقساط مجدولة وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويل نقدى فورى من منصة سلفة الإلكترونية وذلك من خلال خطوات سهلة وشروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة ، كما أتاحت منصة سلفة الفرصة للراغبين في الحصول على تمويل فورى لتلبية احتياجاتهم الماليه الطارئة التقديم على طلب الحصول على تمويل كاش عن طريق تسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني لتمويل سلفة ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب المنتج. أهم مميزات تمويل منصة سلفة النقدى تمويل نقدي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل بمبالغ مالية نقدية تبدأ من 1000 ريال سعودي ويمكن أن تصل حتي 5000 ريال سعودي.

تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل والمعتمد لدى منصة سلفة.

توفر منصة سلفة التمويل المنتج بخيارات سداد عديدة وأقساط مجدولة .

توفر منصة سلفة الحماية الكاملة البيانات الشخصية لطالب التمويل.

تتيح سلفة للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي التقديم من خلال الرابط الإلكتروني علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة ، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة.

لا تحتاج منصة سلفة إلي تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

موافقة سريعة وفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب. كيفية التقديم على طلب الحصول على تمويل سلفة بدون تحويل الراتب في البداية يقوم طالب التمويل بتسجيل مستخدم جديد علي الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل منصة سلفة الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه وإختيار فترات سداد مبلغ التمويل .

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

بعد التأكد من كافة البيانات يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل والمعتمد لدى منصة سلفة فور اكتمال كافة البيانات. الوسوم عمر شويل - جدة بأقساط مجدولة وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويل نقدي فورى - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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