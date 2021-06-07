شروط قبول كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التخصصات ونسب القبول والرواتب

شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية psmchs.edu.sa بالظهران والتخصصات المتاحة، ونسب القبول ورواتب ومميزات كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، حيث أعلنت إدارة القبول والتسجيل بالكلية عن قبول دفعة الدورة الجديدة للعام الدراسي المُقبل 1442-1443، والكلية تابعة للخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة السعودية، هذا وقد تم فتح باب التسجيل والتقديم بالكلية للطلاب والطالبات “رجال وبات” من خريجي وحملة شهادة الثانوية العامة، وذلك للبرنامج الدراسي الخاص بمرحلة البكالوريوس، للعام 1443، حيث أن الدراسة تنتهي بالتوظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية الأمير سلطان العسكرية، أعلنت أن عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الحاصلين على الثانوية العامة “علوم طبيعية” وذلك بمعدل تراكمي للدرجات لا يقل عن نسبة 90%، هذا وقد صرحت الكلية أنه يمكن التقديم لخريجي الثانوية العامة في السنوات الثلاثة الأخيرة، على أن يكون أولوية القبول للحاصلين على الثانوية العامة من خريجي العام المنقضي، أما عن عمر المتقدم فيُشترط ألا يزيد عن 23 عام عند بدأ الدراسة، وسنتناول من خلال هذا التقرير كافة الشروط الخاصة بالقبول للالتحاق بكلية الأمير سلطان للعلوم الطبية.

خطوات وكيفية التسجيل والتقديم بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية بالظهران

شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية

يُشترط في المتقدم والراغب في التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يجب على الراغب في التسجيل أن يكون من خريجي الثانوية العامة “علوم طبيعية” أو ما شهادة الثانوية السعودية.

يجب الحصول على مجموع تراكمي لا يقل عن 90%.

يمكن التسجيل لخريجي شهادة الثانوية العامة الحاصلين عليها أخر 3 سنوات.

ستكون الأفضلية وأولوية القبول لخريجي العام الدراسي المنتهي 1442.

يُشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن 23 سنة عند بدأ الدراسة.

اجتياز اختبارات القدرات العامة بمعدل نجاح 70%.

يجب أن يكون التحصيل الدراسي العلمي لا يقل عن 65%.

يجب أن يجتاز المتقدم الكشف والفحص الطبي.

يُشترط في المتقدم والراغب في التسجيل أن لا يكون قد تم فصله سابقاً لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لنفس الأسباب من كلية أخرى.

يتعهد الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقاً في (دبلوم طب الطوارئ للعسكرين) والمقبولات في (التمريض).

لمزيد من التفصيل يمكن زيارة رابط موقع تسجيل وتقديم كلية الأمير سلطان للعلوم الصحة.

تخصصات كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية للطلاب الذكور



العناية التنفسية الخدمات الطبية الطارئة علوم المختبرات الإكلنيكية تقنية الأجهزة الطبية تقنية التخدير إدارة المعلومات الصحية

التخصصات المتاحة بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية للطالبات البنات



التمريض تقنية التخدير العناية التنفسية مساعد طبيب أسنان علوم المختبرات الإكلنيكية إدارة المعلومات الصحية.

أماكن ومواقع التدريب والتوظيف بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى – الرياض

المنطقة الشمالية – حفر الباطن

المنطقة الغربية

المنطقة الشمالية الغربية – تبوك

المنطقة الجنوبية

مميزات الدراسة والتخرج من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

برنامج بكالوريوس (منتهي بالتوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة). مكافأة مالية شهرية للطالب بمقدار ألف ريال شهري. توفير أماكن للإقامة والسكن. وجبات غذائية. توفير علاج مجاني.

الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للراغبين في التسجيل



شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها الطالب أو الطالبة “الأصل: بالإضافة إلى صورتين معتمدتين.

عدد 3 صور من بطاقة الهوية الوطنية، وإحضار الأصل للإطلاع.

عدد 2 صورة من دفتر العائلة،مع إحضار الأصل للمطابقة.



إحضار ما يفيد نتيجة اختبار القدرات العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي العلمي.



عدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة وتكون صور حديثة ملونة مقاس 4 في 6، هذا ويشترط للطالبات أن تكون صورهن بالحجاب الإسلامي.

رواتب طلاب وخريجي الامير سلطان الطبية العسكرية

الطبيب الاستشاري: 17,645 إلى 20605 ريال.

17,645 إلى 20605 ريال. الطبيب النائب: 13205 إلى 15455 ريال.

13205 إلى 15455 ريال. راتب الطبيب المقيم: 10860 إلى 14855 ريال.

10860 إلى 14855 ريال. صيدلي الاستشاري: 13070-14855 ريال.

13070-14855 ريال. الصيدلي الأول: 10830 إلى 12510 ريال.

10830 إلى 12510 ريال. صيدلي: 8755 إلى 10315 ريال .

8755 إلى 10315 ريال . راتب الاستشاريّ: 12435 إلى 14115 ريال .

12435 إلى 14115 ريال . الأخصائي الأول: 10360 إلى 11920 ريال .

10360 إلى 11920 ريال . الأخصائي: 8415 إلى 9870 ريال .

8415 إلى 9870 ريال . راتب الجندي: يصل إلى 5,600 ريال سعودي.

يصل إلى 5,600 ريال سعودي. الجندي الأول: يتراوح ما بين 6700 إلى 7000 ريال.

يتراوح ما بين 6700 إلى 7000 ريال. إضافة إلى العلاوات والبدلات المُقدمة.

موعد فتح وغلق باب التقديم في كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية

تم فتح باب التقديم والتسجيل يوم الاثنين 7 يونيو 2021، الموافق 26 من شوال 1442.

يتم غلق باب التقديم والتسجيل يوم الجمعة الأول من ذي القعدة 1442، الموافق 11 يونيو 2021.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير الشامل عن التقديم والتسجيل في كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، قدمنا لكم مميزات كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وكذلك شروط التقديم للطلاب والطالبات، ورواتب خريجي الكلية، والتخصصات الدراسية وموعد فتح وغلق باب التقديم.