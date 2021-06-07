رابط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 وشروط القبول بها

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عمر شويل - جدة تزايد عمليات البحث حالياً من قبل الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حول رابط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 2021، وهذا بالتزامن مع إعلان الكلية عن فتح باب التقديم للجنسيين من حاملي شهادة الثانوية العامة، وهذا من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس للعام المقبل 1443، وتلقى كلية الأمير سلطان قبولاً كبيراً من قبل الكثير من الطلاب ويرغبون في التقديم بها لأنها توفر لهم فرصة عمل بعد التخرج، وفي هذا المقال نرصد لكم متابعينا الكرام رابط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية وشروط القبول بها.

التقديم في كلية الأمر سلطان العسكرية

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن فتح باب التقديم للرجال والنساء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في برنامج دراسة مرحلة البكالوريوس 1443، وأكدت الكلية عن فتح باب التقديم اليوم الأثنين الموافق 26/10/1442 حتى يوم الجمعة الموافق 7/11/2021، وسيتم التقديم إلكترونيا عب الموقع الخاص بالكلية.

رابط التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية 1443

كشفت إدارة كلية الأمير سلطان العسكرية عن التقديم للرجال والنساء لقبول دفعة جديدة بها، وسيتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3uYLpHJ، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والضغط على إرسال الطلب حتى يتم مراجعة الطلبات والكسف عن الأشخاص المقبولين بالكلية.

شروط القبول في كلية الأمير سلطان

يتم القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، بعد استكمال الشروط التي وضعتها في الشخص المتقدم، وأبرز تلك الشروط التالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 23 عاماً.

لابد من اجتياز الفحص الطبي.

أن يكون المجموع الخاص عليها في الثانوية العامة “علوم طبيعية” لا يقل عن 90%.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية أخر ثلاث سنوات والأسبقية تكون لحديث التخرج.

أن لا يكون تم فصله من قبل من أي كلية أو أكاديمية.

التخصصات المتاحة للطلاب في كلية الأمير سلطان

الخدمات الطبية.

العناية النفسية.

علوم المختبرات الإكلينيكية.

إدارة المعلومات الصحية.

تقنية التخدير.

تقنية الأجهزة الطبية.

الخدمات الطبية الطارئة.

التخصصات المطلوبة للطالبات في كلية الأمير سلطان