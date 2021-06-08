تمويل المتقاعدين بمبلغ 500.000 ريال سعودي وبدون كفيل وبدون ضمان

تمويل تقاعدي المقدم من البنك السعودي الاستثماري وبدون كفيل، فقد يمنح البنك الكثير من التمويلات التي تناسب جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد يسعى دائما البنك الاستثماري إلي تقديم كامل المساعدات للمواطنين علي شكل قروض ميسرة، فقد يقدم تمويل تقاعدي لجميع المواطنين السعودين فقط ولا يشترط التمويل لوجود كفيل، وسوف نوضح كيفية التقديم علي التمويل الشخصي.

مزايا التمويل التقاعدي المقدم من البنك السعودي الاستثماري

من اهم ما يتميز به التمويل المقدم من بنك السعودي الاستثماري انه تمويل إسلامي، حيث انه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي وذلك بعد سداد النسبة المطلوبة لسداد التمويل. لا يشترط التمويل لوجود كفيل. التمويل الشخصي بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. المبلغ التمويلي المقدم من البنك السعودي الاستثماري يصل إلى 50.000 ألف ريال سعودي كحد ادني و 1.500.000 كحد اقصي. يمكن للعميل الحصول فوري، وذلك بعد اكتمال جميع الأوراق المطلوبة وإذا توافق جميع الشروط اللازمة. سوف يحصل العميل المحاصل علي التمويل تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم “لا قدر الله”

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم

حدد بنك السعودي الاستثماري بعض الشروط اللا بد من توافرها وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

يشترط أن يكون العميل المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم للتمويل الشخصي لا يقل في العمر عن 38 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند الانتهاء من أخر قسط في تسديد التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل