نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 في السعودية. أعلنت شركة أرامكو عن القيام بمراجعة أسعار البنزين. لشهر يونيو 2021 في السعودية. وذلك في إطار المراجعة الشهرية لأسعار البنزين في السعودية. في إطار حوكمة أسعار البنزين والمياه والكهرباء شهرياً في السعودية. في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها المملكة. لربط أسعار تلك المنتجات بالأسعار العالمية لها. ولهذا فإنه وفي هذا الموعد من كل شهر. يترقب المواطنين في السعودية. معرفة الاسعار الجديدة للبنزين. والتي سوف يتم العمل بها حتى الحادي عشر من الشهر التالي.

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 خلال ساعات

تقوم شركة ارامكو بمراجعة أسعار البنزين والسولار. في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي سواء بالزيادة أو النقص أو الابقاء على الأسعار المطبقة، على أن يتم تطبيق الاسعار الجديدة للبنزين اعتباراً من صباح اليوم الحادي عشر ويستمر العمل بهذه الاسعار الجديدة حتى اليوم العاشر من الشهر التالي.

وتقوم أرامكو السعودية بالإعلان عن السعر الجديد، بعد مقارنة السعر المطبق حالياً في السوق المحلي مع سعر التصدير إلى خارج المملكة، فإذا ما وجدت من هذه المقارنة ارتفاع سعر التصدير عن السعر المحلي ، تقوم أرامكو بالإعلان عن الاسعار الجديدة متضمنه ارتفاع السعر خلال الشهر الجديد عن الشهر الجاري. إما إذا وجدت العكس فإنها تقوم بتخفيض السعر الجديد تلقائياً.

وبالنظر إلى ما سعر البنزين خلال شهري أبريل ومايو الماضين نجد أن أرامكو قامت برفع الأسعار في شهر أبريل بالمقارنة لأسعارها في شهر مارس نتيجة لرفع سعر التصدير إلى الخارج، ثم أعقب ذلك رفع جديد للسعر في شهر مايو الماضي، والسعر الجديد الذي يتم الاعلان عنه خلال ساعات قليلة مقبلة سوف يتم العمل به حتى اليوم العاشر من شهر يوليو المقبل.

يذكر أن أسعار البنزين في السعودية خلال شهر يونيو 2021 قد جاءت كالتالي:-

بنزين 91 بسعر 2.08 ريال سعودي، بنزين 95 بسعر 2.23 ريال، الديزل بسعر (0.52 ريال)، غاز البترول المسال (0.75 ريال)، الكيروسين (0.70 ريال).