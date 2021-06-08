نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يقوم بالإعلان عن موعد إيداع الدفعة القادمة لمستفيدي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قام برنامج حساب المواطن السعودي بالإعلان عن أنه سيقوم بإيداع الدفعة الجديدة وذلك يوم الخميس القادم وهذا بالنسبة للدفعة 43 لدى شهر يونيو من الدعم لجميع المستفيدين من البرنامج في المملكة العربية السعودية ومن الجدير بالذكر بأن البرنامج في هذا الآن يقوم بالعمل على تقديم الدعم لدى البرنامج وهذا في تمم يوم العاشر من كل شهر ميلادي ويكون ذلك قبل الميعاد بيوم أو بعده بيوم وهذا في حالة إذا تصادف الصرف مع إجازة رسمية.

برنامج حساب المواطن :-

كما أن برنامج حساب المواطن هو عبارة عن أحد البرامج المميزة والتي قد تم ذكره من قبل بأن هذا البرنامج قد قام بإيداع الدفعة 42 والتي كان قدرها حوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصص لدعم شهر مايو لجميع المستفيدين الذين يكون طلباتهم المكتملة، كما أن عدد المستفيدين المستوفين لدى معايير الاستحقاق في الدفعة 42 قد وصل عددهم 10.4 مليون مستفيد وتابع وهذا بالإضافة إلى أن عدد إجمالي التعويضات التي قد تم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قد وصل إلى حوالي 30 مليون ريال سعودي.

شروط الأهلية والاستحقاق :-

ومن خلال مقالتنا هذه والتي يتم عرضها لكم من خلال موقعنا هذا ثقفني سنقوم بعرض لكم جميع الشروط اللازم تنفيذها من أجل الحصول على حساب المواطن في المملكة، وهذه الشروط هي التالي :-

من الضروري أن تكون الجنسية سعودي. أهمية أن يكون المستفيد حامل لجميع بطاقات التنقل. إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن :-

ومن خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن في المملكة العربية السعودية يمكن للمستفيد بأن يقوم بالعديد من الخدمات والتي تتم بشكل إلكتروني وهذا من خلال البوابة الإلكترونية والتي تقوم الجهات المسؤولة عن البرنامج بالسعي إلى العمل على عمل تحديث البوابة الإلكترونية وهذا بهدف الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية والتي يتم تقديمها بواسطة تلك البوابة.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن :-

سنوضح لكم كافة الخطوات اللازم اتباعها من أجل الاستعلام عن حساب المواطن، وهذه الخطوات التالي :-