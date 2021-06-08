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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة ٤٣ من برنامج حساب المواطن لشهر يونيو 2021، كالمعتاد يحرص الكثيرُ من مواطني المملكة العربية السعودية على معرفة موعد إيداع كل دفعة من دفعات برنامج حساب المواطن، تلك الدفعات التي تُساهم بشكل كبير في مساعدة بعض الأسر السعودية في مواجهة أرتفاع تكاليف المعيشة، فما يمكن قوله عن حساب المواطن أنه برنامج دعم مالي مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بهدف مد يد العون والمساعدة لأكثر الأسر السعودية احتياجاً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المملكة وتوفير الحياة الكريمة.
موعد إيداع الدفعة 43 من برنامج حساب المواطن
لقد غردَ مسئول عن برنامج حساب المواطن عبر توتير بأنه سوف يتم صرف الدفعة في الموعد المعترف عليه هو اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري الموافق الخميس، حيثُ يتم صرف الدفعات بدايةً من الساعات الأولى من بداية اليوم حتى نهايته، ومن المعروف أنه يتم صرف جميع دفعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا في حالات مستثناه من ذلك وهي عندما يُصاف هذا اليوم إجازة رسمية داخل المملكة كيوم الجمعة أو السبت أو أيام الأعياد وغيرها، حيثُ أنه في حالة العطلة الرسمية يتم تقديم صرف الدفعة بيوم أو تأخيرها بيوم.
شروط الأهلية للحصول على دفعات حساب المواطن
لقد وضع برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي يشترط توافرها من أجل الحصول على دفعات حساب المواطن، ومن تلك الشروط أن تكون الجنسية سعودية ويلزم تواجد المستفيد على الأراضي السعودية، ولم يمتلك المستفيد أي من العقارات أو المحال التجارية.
خطوات الاستعلام عن موعد إيداع الدفعة 43 من حساب المواطن لعام 1442
- الدخول على البوابة الرسمية لحساب المواطن
- تسجيل دخول المستعلم
- النقر على خانة الدفعات
- اختيار رقم الدفعة
- الاستعلام عن موعد صرفها.
وفي خلال الأيام الماضية تسلم برنامج حساب المواطن شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لتعتبر تلك الشهادة هي الجائزة الخامسة التي حصل عليها البرنامج منذ نشأته الأولى، كما أوضح مسئول خاص برنامج حساب المواطن أنه لم يفتح بعد بابا التسجيل، إلى أن يتم الانتهاء من إعادة الضوابط للبرنامج والعمل على تطويره.
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