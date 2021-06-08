الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية ورابط التسجيل 1443ه‍

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عمر شويل - جدة أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية عن الشروط الخاصة بعمليات القبول في الكلية العسكرية للعام الدراسي 1443ه‍، والتي من أهمها هو أن يكون المتقدم صاحب الجنسية السعودية من أصل المنشأ، وأن يكون بصحة جيدة وليس لدية أي أمراض معدية، كما يجب أن لا يتجاوز عمره 23 عام والكثير من الشروط التي نوضحها من خلال هذا المقال، كما أكدت الكلية علي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم ورابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية، بالإضافة إلى موعد التقديم في العام الدراسي الجديد 1443.

شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية

يجب علي المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة التي حددتها أدارة القبول في الجامعة، كما يجب علي المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي الجديد أن تتوافق عليهم جميع الشروط التالية:

أن يكون المتقدمين من الطلاب والطالبات من أصحاب الجنسية السعودية.

أن لا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 23 عام عند موعد التسجيل.

أن يكون المتقدم من الطلاب والطالبات حاصلين علي شهادة الثانوية العامة تخصص (علوم طبيعية) أو ما يعادلها.

أن لا يقل تراكمي المجموع الكلي في العلوم الطبية عن 85%.

أن لا يقل نتائج اختبار القدرات العامة للمتقدمين عن 70%.

أن لا يقل نتائج الاختبار التحصيلي عن 65%.

أن يجتاز المتقدمين الاختبارات الطبية أي يكون المتقدم لائق طبيا.

أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من الكلية العسكرية من قبل.

أن لا يكون علي المتقدم أي قضايا جنائية أو سياسية أو تخص الشرف أو الأمانة.

كما ضمت أيضا الشروط والضوابط تعهد جميع المتقدمين علي الموافقة بالعمل في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، كما نوهت أن أفضلية القبول تكون للطلاب الأحدث تخرجا، حيث أكدت أن الكلية تقبل خريجي آخر ثلاث سنوات ماضية، كما أعلنت عمادة الكلية عن المميزات المالية للطلاب والطالبات في حالة للالتحاق بالكلية وأعلنت عن تخصصات كلية الأمير سلطان العسكرية للطلاب والطالبات.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

نوهت كلية الأمير سلطان العسكرية عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وهي كالتالي

تقديم شهادة الثانوية العامة من أصل صورتين منها.

تقديم ثلاث صور من البطاقة الشخصية بشرط تكون واضحة.

صورة من نتائج الاختبار التحصيلي، وصورة أخري من نتائج اختبار القدرات العامة.

تقديم عدد 6 صور شخصية ملونة حديثة، وبالنسبة إلى الطالبات يشترط أن تكون الصورة الشخصية بالحجاب الإسلامي.

مواعيد التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية

تبدأ عمليات التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعام الدراسي الجديد 1442ه‍ يوم 26 من شهر شوال 1442ه‍ الموافق 17 من شهر يونيو 2021، ويستمر فتح باب التسجيل لمدة أربعة أيام أي حتي يوم 30 شوال 1442ه‍ الموافق 11 من شهر يونيو 2021م وذلك وفقا للشروط السابق ذكرها.

رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية

أكدت كلية الأمير سلطان العسكرية أن التقديم في العام الدراسي الجديد 1443ه‍، سيكون عبر الموقع الإلكتروني (رابط التسجيل)، لذا نوهت إلي جميع الطلاب والطالبات التقديم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني وفقا للشروط السابق ذكرها.

وصلنا إلي نهاية شرح موضوعنا هذا بعنوان الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية ورابط التسجيل 1442ه‍.