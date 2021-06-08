دوت الخليج : عفاف حامد _ جدة

عقدت الجمعية السعودية للإدارة الصحية المؤتمر الدولي للإدارة الصحية وإدارة الأزمات والذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 5-7 يونيو 2021م بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين عبر الاتصال المرئي لعرض تجاربهم وخبراتهم في إدارة الأزمات والكوارث الصحية. وحظي المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار القياديين الدوليين والمحليين من القطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور التي تنعكس مخرجاتها على تطوير وتحسين الخدمات الصحية أثناء الأزمات، من أبرزها إدارة الخدمات الصحية وإدارة الموارد أثناء الأزمات ، والجودة وإدارة المخاطر ، وكذلك دور تقنية المعلومات والبيانات في إدارة الأزمات الصحية ، بالإضافة إلى تجربة المريض في الأزمات الصحية.

وفي بداية افتتاح أعمال المؤتمر ألقى سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية البروفيسور أيمن أسعد عبده كلمة مسجلة أوضح فيها ما يمر به العالم من تجربة غيرت كثير من المفاهيم والأفكار خلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأجبرت الأنظمة الصحية أن تعيد النظر في كثير من المفاهيم الصحية خاصة فيما يتعلق بطب وإدارة الكوارث حيث ذكر سعادته أن هذا المؤتمر يأتي في وقته ليناقش هذا الموضوع ويتم تبادل المعلومات المهمة والجوهرية بهذا الشأن، مشيراً الى أننا نحظى في بلادنا بقيادة واعية وحريصة على صحة الانسان وضربت مثال يستحق أن يدرس ونفاخر فيه وسيكون لهذا المؤتمر دور كبير في تبادل الخبرات وتوثيق الخبرات الإيجابية.*

من جهته أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي أن المؤتمر الدولي للإدارة الصحية يأتي من خلال ما مر به العالم من ظروف خلال جائحة كورونا والتي طال أثرها الكثير من الأنظمة الصحية في كثير من الدول وصمدت دول أخرى في مجابهة هذا الوباء ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي حباها الله بقيادة رشيدة استطاعت أن تتعامل مع الجائحة بكل حكمة وسطرت أبلغ الدروس والعبر في إدارة الأزمات والكوارث الصحية تحقيقا لسلامة وصحة المواطن والمقيم حتى أضحت نموذجا يحتذى به على مستوى العالم.

وأضاف الصاعدي ان المؤتمر جاء تحقيقاً لرسالة الجمعية التي تسعى الى تعزيز القدرات المؤسسية والمعارف الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية بمشاركة رواد الفكر والمختصين والمهتمين في مجال الإدارة الصحية لتكون الجمعية بإذن الله ضمن المنظمات التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وصولاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بأن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.

وقدم الصاعدي الشكر لمعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي ، ولسعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده على مشاركتهم ودعمهم لأعمال المؤتمر ولكافة المتحدثين المشاركين وأعضاء ومنسوبي جمعية الإدارة الصحية لحضورهم للمؤتمر.