دوت الخليج – الرياض ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (السياحة السعودية التوجه للعالمية .. الآمال والتحديات) يشارك فيها: الأستاذ فهد بن محمد العبيلان نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض والأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحكير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير التجارية و الدكتور سعيد بن صالح الغامدي أستاذ الإعلام المساعد بجامعة الملك سعود وعضو المنتدى والأستاذ أحمد بن ناصر غاوي إعلامي متخصص بالشأن السياحي و يديرها الدكتور تركي بن فهد العيار عضو مجلس إدارة المنتدى وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) يوم الاربعاء القادم 28 شوال 1442 الموافق 9 يونيو 2021م الساعة 9 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة السعودية التوجه للعالمية .. الآمال والتحديات في ندوة منتدى الخبرة الأربعاء القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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