نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في كليه الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في كليه الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443؛ تم الإعلان من قبل إدارة القبول بكلية الأمير سلطان عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة لحاملي وخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 1443، حيث أن هذه الكلية من الكليات الطبية التي تنتمي للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، فعند الانتهاء من الكلية يتم توظيف الخريجين لذلك يزداد البحث حالياً من قبل الطلاب خريجي الثانوية العامة عن رابط التقديم في كلية الأمير سلطان، وشروط التقديم فيها.

رابط التسجيل في كليه الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لكلية الامير سلطان العسكرية للعلوم الطبية وذلك عبر الرابط الرسمي لكلية الأمير سلطان العسكرية، لذلك فمن يريد التسجيل في الكلية عليه تقديم بعض الأوراق والمستندات وهي:

أصل وصورتين من شهادة الثانوية العامة.

ثلاث صور من بطاقة الهوية، و تقديم الأصل أثناء التقديم للإطلاع عليها.

6 صور شخصية 4*6 حديثة.

تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة وأيضاً نتيجة الامتحان التحصيلي العلمي.

شروط التسجيل في كليه الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

تم وضع بعض الشروط للقبول في كليه الامير سلطان العسكرية للعلوم الطبية وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

أن يكون المتقدم من حاملي شهادة الثانوية العامة تخصص علوم طبية.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على مجموع تراكمي يزيد عن 90%.

يجب أن يكون عمر الطالب لايزيد عن 23 عام عند بداية العام الدراسي.

كما يمكن أن يتقدم الطلبة الذين حصلوا على شهادة الثانوية في أخر ثلاث أعوام.

ولكن تكون الأولوية للطلاب خريجي الثانوية العامة لعام 1442.

يجب أن يجتاز الطالب امتحانات القدرات العامة بنسبة 70%.

كما يجب أن ينجح الطالب المتقدم في الكشف الطبي.

يجب أن يتمتع الطالب بسلوك حسن وجيد بالفعل، ولا يكون تعرض للفصل من أي كلية قبل ذلك.

يتم التعهد من قبل الطلاب المقبولين في الكلية بالعمل في أي وحدة طبية عسكرية عقب التخرج.

يجب أن يحصل على نسبة لا تقل عن 65% في التحصيل الدراسي العلمي.

موعد فتح وغلق التقديم لكلية الامير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

تم الإعلان عن موعد التسجيل في كليه الأمير سلطان للعلوم الطبية يوم 26 شوال 1442 الموافق يوم الاثنين 7 يونيو 2021، وينتهي يوم الجمعة 1 من ذي القعدة 1442 الموافق 11 يونيو 2021.

وبهذا نكون قدمنا لكم رابط التسجيل في كليه الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443, شروط التسجيل في كليه الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية , موعد فتح وغلق التقديم لكلية الامير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.