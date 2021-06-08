رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 لحملة الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بظهران 1443 لحملة الثانوية العامة، أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بظهران التابعة للخدمات الصحية للقوات المسلحة عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 1443، وذلك لإستكمال مرحلة البكالوريوس بالكلية، لذا نتناول اليوم كيفية التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، كما نوضح رابط التسجيل الرسمي في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية كما نتناول شروط الإلتحاق بالكلية.

رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان 1443

لكي تتمكن من التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية للعام الدراسي الجديد 1443، يتم البحث في متصفح قوقل عن الكلية ثم الدخول إلى موقع القبول والتسجيل ثم، أو الدخول عبر رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية ثم يتم إختيار البكالوريوس بين الخيارات الثلاثة، الدبلوم العالي والماجستير والبكالوريوس، ثم يتم فتح بوابة التسجيل الإلكتروني لبرامج البكالوريوس في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول في بوابة القبول والتسجيل يجب قراءة دليل القبول للتخصصات المتاحة لمرحلة البكالوريوس بالكامل، حيث يوضح التخصصات المتاحة للطلاب والطالبات، ومزايا الإلتحاق بالكلية وشروط القبول بالمرحلة الجامعية ومعايير القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بظهران 1443، وقد تم فتح باب التسجيل بدأ من الأمس السابع من يونيو 2021 ويستمر حتى الحادي عشر من نفس الشهر 2021.

طريقة التسجيل في كلية الأمير سلطان

يتم الإقرار بقراءة دليل القبول والتخصصات المتاحة لمرحلة البكالوريوس ثم الضغط على طلب الإلتحاق، ثم يتم فتح بوابة القبول والتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وفي حال إنشاء حساب سابق لك يتم إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم إختيار نموذج طلب الإلتحاق والضغط على إرسال، ثم يتم ملء طلب الإلتحاق من المعلومات الشخصية وبيانات الأب والأم ثم جد الأب وجدة الأم، ثم بيانات الثانوية العامة وبيانات المراحل الدراسية للطلب الدراسية وبيانات القدرات ثم الضغط على حفظ للانتهاء.

شروط القبول في كلية الأمير سلطان

يُشترط على كل طالب أو طالبة من المتقدمين من حملة الثانوية العامة لمرحلة البكالوريوس، للالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بظهران 1443، أن يكون سعودي الجنسية بكل تأكيد، وألا يقل مجموعه في مرحلة الثانوية العامة عن 90 % لراغبي الالتحاق بالعلوم الطبية، وبحد أدنى 70 % في اختبار القدرات والتحصيل العلمي 65 %، وألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثة وعشرون عاماً، وذلك مع الإلتزام واجتياز الفحص الطبي.