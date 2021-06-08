نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 لحملة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1442-1443 لحملة الثانوية العامة، أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالكلية للعام الدراسي القادم 1443 من طلبة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية وما يعادلها، ونستعرض لكم عبر موقعنا ثقفني رابط التقديم والشروط التي طرحتها الكلية .

التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1442-1443

يبدأ التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1443 من تاريخ يوم الاثنين 7 يونيو 2021 الموافق 27 شوال 1442 ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام.

رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية لحملة الثانوية

يرغب الكثيرين من الطلاب حملة الشهادة الثانوية التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية في مدينة الظهران حيث تقدم العديد من المزايا لطلابها وطالباتها وأهمها توفير السكن و الغذاء و العلاج حسب الإمكانية، ومكافأه شهرية قيمتها ألف ريال لكل طالب.

لتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 اضغط هنا.

شروط القبول والتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية 1443

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 90% في قسم العلوم الطبيعية فقط. متخرج من الثانوية العامة في الأعوام التالية “1439-1440″،”1440-1441″،”1442-1441” وتكن الأفضلية لطلاب العام الجاري. أن لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثة وعشرين عام أثناء التقديم. أن يكون متفرغ بشكل كامل للدراسة. حاصل في القدرات العامة على معدل 70% و في التحصيلي 65% كحد أدنى. لا يكون قد تم فصله مسبقا من الكلية لأسباب أخلاقية أو أكاديمية.

التخصصات المتاحة للطلاب

العناية التنفسية

الخدمات الطبية الطارئة

علوم المختبرات الإكلنيكية

تقنية الأجهزة الطبية

تقنية التخدير

إدارة المعلومات الصحية

التخصصات المتاحة للطالبات