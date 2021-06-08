نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد لدى مكاتب السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال مقالتنا هذه سنقدم لكم كافة المعلومات التي تخص خطوات التسجيل وكذلك مزايا العقد الإلكتروني الموحد لدى مكاتب السيارات حيث قد المتحدث الرسمي لدى الهيئة العامة للنقل وهو (صالح الزويد) بتسليط الضوء على خطوات الاستعلام وكذلك المزايا العقد الإلكتروني الموحد والذي قد تم إلزام مكاتب تأجير السيارات في الآوان الأخيرة بتطبيقها وهذا من أجل حفظ حقوق كافة الأطراف والمتطلبات القانونية.

العقد الموحد :-

وقد قام (صالح الزويد) بتأكيد أمر ما وهذا من خلال تصريحات إخبارية وهذا الأمر هو أن العقد الموحد سيكون متضمن رفع مستوى الخدمة في قطاع تأجير السيارات كما إنه يؤكد على حفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة بحيث تكون سارية التأمين وكذلك إلتزامات المستأجر وشروط تسليم المركبة ومعالجتها حالات تأخير تسليمها.

أربعة مراحل :-

وقد قام (صالح الزويد) بلفت الانتباه إلى أن تطبيق القرار سيتم على 4 مراحل لدى الفئة (د) والتي سيتم تطبيق اولى هذه المراحل في يوم 15 من شهر ذي الحجة ومن بعدها تأتي المرحلة الثانية التابعة لدى منشأت التأجير المصنفة من ضمن الفئة (ج) كما إنه من المقرر سيتم الإعلان عن الفئات الأخرى في وقت آخر، وقد قام باستكمال بأن العقد المشار إليه هو عقد موحد جميع طلباته مكتملة بشكل قانوني وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك ما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يخص حقوق العملاء والمستثمرين في هذا القطاع والذي قد شهد إقبالاً كبيراً من قبل الكثير من المواطنين السعوديين.

عقد إيجار سكني :-

الهدف من عقد إيجار هو تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وهو منصة لتسجيل عقد الايجار السكني الكتروني ،وهذا بصورة عامة من أجل السعي ضمن رؤيته الشاملة إلي العمل وهذا بمستويات متوازية لدى تنظيم قطاعات الإيجار العقاري والتي تكون متنوعة بصورة خاصة ومن ضمنهم القطاع السكني والذي يكون متضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات.

مزايا عقد إيجار للمستأجر :-

ومن مميزات عقد إيجار لدى المستأجر هي :-