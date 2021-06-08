نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا وطريقة إضافة مرافقين في تصريح العمرة ضمن الفئات الثلاثة من المحصنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل الكثير من راغبي أداء العمرة عن كيفية إضافة مرافقين في تصريح العمرة ومن خلال تطبيق توكلنا ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم طريقة وكيفية إضافة مرافقين في تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا ضمن الفئات الثلاثة من المحصنين، حيث كشف تطبيق توكلنا عن طريقة إضافة المرافقين إلى طلب الحصول على تصريح العمرة وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات وكيفية إضافة المرافقين لتصريح العمرة:

وعن كيفية وخطوات إضافة المرافقين لتصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا حيث قال التطبيق ردًا على استفسار بشأن كيفية إضافة المرافقين بعد تقديم الطلب وقبل صدوره إن ذلك يتطلب ما يلي:

يقوم المستخدم باختيار “الخدمات”. ومن ثم الوصول إلى “خدمات الحج والعمرة”. بعد ذلك يتم اختيار “إدارة المرافقين”. سيقوم النظام بعرض قائمة المرافقين ثم يقوم المستخدم باختيار “إضافة”. بعد ذلك يقوم المرافق بتوفير البيانات اللازمة عنه.

يذكر أنه يجب على كل الراغبين في الحصول على تصريح العمرة والزيارة أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تحديث تطبيق توكلنا وفق آخر إصدار للحصول على الترخيص.

حالات المحصن والتي يتيح لها التطبيق بطلب الحصول على تصريح العمرة:

ومن الجدير بالذكر ان التحديث الجديد من التطبيق يتيح ل 3 حالات للشخص المحصن وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا. المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح. المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة:

وقد حددت وزارة الحج والعمرة عددًا من الضوابط للحصول على تصاريح العمرة والزيارة كما يلي: