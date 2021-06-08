برنامج حساب المواطن يجيب على تساؤل هل تؤثر القروض والالتزامات المالية في احتساب الدعم

يتساءل الملايين من المستفيدين من برنامج حساب المواطن، الذي تجبرهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، نتيجة توقف أكثر القطاعات الصناعية والخدمية نتيجة فيروس كورونا، إلي الاتجاه إلي البنوك للاقتراض للوفاء بالالتزامات المالية التي عليهم، هل لذالك تأثير على أحتساب الدعم المقدم من البرنامج، أجابت خدمة العملاء على هذا السؤال؟ بأن الإلزامات المالية والافتراض لا يؤثران وأنه لا يتم النظر لذالك وشددت على المتعاملين التعامل بشفافية في الإفصاح عن قيمة كامل الراتب الوظيفي، شامل التقاعد والتأمينات البدلات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف.

برنامج حساب المواطن يحدد موعد الدفعة 43 الخميس القادم

لم يعد متبقي عن صرف دعم حساب المواطن سوى أقل من 48 ساعة، وتم تحديد الخميس 2021/06/10 الموافق 1442/10/29 هجري موعداً لصرف الدفعة رقم 43، وهو الموعد الرسمي للصرف، المعروف أن صرف البرنامج يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتصادف مع عطله رسمية يتم تقديمه يوم عن الموعد المحدد.

متوسط دعم الأسرة في الدفعة 42 الماضية من البرنامج

في توضيح عن تفاصيل الدفعة السابقة 42 أعلن المتحدث الرسمي للبرنامج السيد / سلطان القحطاني، أن نسبة المستفيدين الذين حصلوا على الدعم بالدفعة السابقة بلغ 76%، وأشار أن متوسط دعم الأسرة في الدفعة الماضية بلغ 1053 ريال سعودي، وأعلن أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% من المستفيدين، بينما نسبة ربات الأسر 8% من المستفيدين وأعلن أن ما نسبته 85% من المستحقين حصلوا على الدعم كاملاً، بينما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

رابط برنامج حساب المواطن للاستعلام عن الدعم

شروط تسجيل جديد في برنامج حساب المواطن