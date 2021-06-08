في ظل انتشار الخدمات الإلكترونية بفروع الحكومة السعودية ومن ضمنها خدمات وزارة الداخلية وبخاصة إدارة المرور ، فإن خدمة طباعة سجل المخالفات المرورية بالمملكة احدي أهم الخدمات المستخدمة في الأوراق الإدارية للعديد من الخدمات بالمملكة ومن ضمنها خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين وتجديد وإصدار الإقامات للمقيمين وخدمات إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي للأجانب ، وأصبح من الضروري علي ملاك المركبات متابعة سجلات المخالفات المرورية لمركباتهم بالتواريخ والقيم والتسويات المالية وتواريخ السداد لها عن طريق منصة أبشر الرقمية ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم كيفية طباعة سجل المخالفات ، لتتمكن من تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة.

طباعة سجل المخالفات المرورية بالمملكة

أصدرت إدارة المرور السعودية بياناً عبر حسابها علي تويتر بخصوص خاصية الطباعة لسجل المخالفات المرورية للمركبات بالمملكة عن طريق خطوات كالآتي :

في البداية ندخل علي نظام أبشر من موقع وزارة الداخلية أو عن طريق تطبيق الهاتف الجوال.

نضغط علي أيقونة الأفراد ونسجل دخول باسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

نختار أيقونة خدمة بياناتي من قسم الأحوال ونختار الاستعلامات.

ثم نختار أيقونة المرور وبعدها أيقونة خدمات من الأحوال المدنية.

بعد ذلك نختار الاستعلام الشامل عن المخالفات المالية من قائمة المرور.

أضغط علي زر الطباعة.

الاستعلام عن المخالفات وعواقب المخالفات

من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية نستطيع الاطلاع علي المخالفات وعقوبة كل منها كالآتي :

ندخل علي موقع وزارة الداخلية السعودية ونضغط علي أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

نضغط علي أيقونة المرور ثم نختار استعلام المخالفات المرورية.

نضع رقم الهوية والرمز التأكيدي ونضغط علي أيقونة الاستعلام.

ستصلك رسالة نصية بها قيمة المخالفة وقت وقوعها ومكان المخالفة.

يمكنك الاعتراض علي أي مخالفة لم يصل لك رسالة بها.

يتم سحب الرخصة كعقوبة قصوي بما يعادل 24 نقطة من سجل صاحب المخالفة.

تتراوح مدة السحب بين ستة شهور وعام حسب عدد المخالفات المرتكبة.

عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر هي 24 نقطة.

وتكون عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء 12 نقطة.

أما عقوبة السير عكس الاتجاه 12 نقطة.

المراوغة بين الحارات المرورية 8 نقاط وكذا القيادة بدون مكابح ومخالفة إشارات رجال الأمن والمرور اليدوية.

وقيمة 4 نقاط لتجاوز السرعة وحافلات المدارس وعدم ربط الحمولة وتعديلات المركبات الغير مثبتة بالتراخيص.

ويستطيع صاحب المخالفة الاعتراض عن طريق الخدمات الإلكترونية وبزيارة مراكز المرور من خلال خدمة حجز مواعيد الشرطة من أبشر.