فتح التقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية لحملة الثانوية العامة

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية كلية عسكرية ضمن العديد من الكليات العسكرية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل على استقطاب عدد كبير من أبناء المملكة العربية السعودية ويوجد المقر الرئيسي لها في مدينة الظهران وكان قد تم أنشأها في عام 1988 م الموافق لعام 1409 ھ يحصل المتخرج منها على بكالوريوس العلوم العسكرية ويمكنه الالتحاق بالعمل في القطاعات المختلفة للقوات المسلحة.

مميزات الانتساب لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

الحصول على تأمين صحي شامل.

الحصول على رواتب كبيرة طوال فترة الدراسة تصل إلى 1000 ريال سعودي شهريا.

تكفل الكلية مصاريف السكن والموصلات لطلابها من أول الدراسة بها حتى التخرج.

شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.

لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عام.

يكون الطالب حديث التخرج من الثانوية العامة ولم يمضي علي حصوله على الثانوية العامة أكثر من 3 سنوات.

يجب علي المتقدم أن يجتاز كل من المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

تمتع المتقدم بالصحة والمظهر اللائق.

تمتع المتقدم بالسيرة الحسنة.

يجب الالتزام بتقديم بيانات شخصية صحيحة ومكتملة حيث أن تعارض واختلاف البيانات يعرض الطالب للاستبعاد.

أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة 85% فأكثر ونسبة اختبار القدرات العامة 65% .

لم يسبق للمتقدم الفصل من أي كلية عسكرية أخرى.

كيفية التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

أعلنت الكلية مؤخراً عن إتاحة التسجيل بها في خطوات بسيطة هي

الدخول عبر الرابط الرسمي للتقديم بالكلية.

تسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات الصحيحة.

الضغط على تسجيل وهنا يكون قد تم التسجيل بسهولة وبنجاح.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على كلية الأمير سلطان العسكرية

هنا نبين أهم المستندات المطلوبة للتقديم على كلية الأمير سلطان العسكرية وهي الآتي