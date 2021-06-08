تبعاً لرؤية حكومة المملكة السعودية لدعم الاقتصاد السعودية وتنمية الناتج المحلي ، ومن خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فقد أصدر وزارة العمل السعودي حزمة من القرارات في ملف قرار توطين المهن بالسعودية في مجموعة من المجالات مثل مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ومجالات الهندسة والمقاولات والصيانة والتشغيل ، بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء الوطن من السعوديين و إسهاماً في خفض معدل البطالة بين المواطنين ودعماً لفكر الاعتماد علي العمالة الوطنية وتخفيف أعباء الدولة في نفقات وإدارة شؤون الأجانب من تنظيميات وموارد وتشريعات وخلافه وتسهيلا علي أصحاب الاستثمارات في معدلات الرواتب لما يتقاضاه الأجانب من رواتب مرتفعه لشمولها علي بدلات الاغتراب وخلافه ومن خلال مقالنا نعرض لحضراتكم شروط هذه القرارات والفئات المستهدفة بالتوطين وفق اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي الجديد.

شروط قرار التوطين للمهن الهندسية

تتجه المملكة إلي تفعيل قرارات التوطين بصورة كبيرة في عدد من الأنشطة ومجالات العمل ، وذلك تبعاً لمجموعة من الشروط بداية من تاريخ 6 محرم 1442 هـ كالآتي :

يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور علي المهندسين بقيمة 7 آلاف ريال وفق بيان وزارة العمل السعودية.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل نسب توطين المهن الهندسية تبعاً لتعداد الخريجين ونسب البطالة.

لا تنطبق القرارات علي المؤسسات التي تكفل أربعة مهندسين وافدين أو أقل.

احتساب نسبة المهندسين بالمنشأة بـ 20% من الإجمالي.

يتم تقريب النسبة إلي 0 إن كانت 0.49 وإلي 1 إن بلغت 0.5 .

المهن التي يجري تطبيق السعودة عليها

تقوم المملكة بتطبيق قرار توطين المهن بالسعودية علي مجموعة من المهن بما لا يضر بالوافدين الحالين وذلك وفق تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين ونوضح المهن كالآتي :

العلمين بقطاع التعليم طبق قرارات وزارة الموارد البشرية في 2021 .

مهنة المحاماة.

القطاع الهندسي.

المدراء في قطاعات الموارد البشرية وإدارة علاقات الأفراد وشئون الموظفين.

المحاسبين والمخلصين الجمركيين وحراس الأمن.

الكاتب ومهنة الاستقبال بشؤون الموظفين والشكاوى.

عمال متاجر الأحذية ومتاجر الساعات والدهانات والسابكة ومواد البناء وأمين الصندوق ومتاجر الأقمشة والملابس والجوالات.

وتسعي المملكة للتوسع في توطين كافة المهن بحلول عام 2030 والمهن المدرجة بعاليه هي المهن التي بدأ بالفعل التوطين بها وهي مدرجة بقائمة الوظائف المتاحة للسعوديين علي منصة العمل المرن.