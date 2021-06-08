نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي التأجيري بالمملكة وتعرف علي شروطه واهم العروض التي يقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأهلي التأجيري بالمملكة من اهم التمويلات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية والذي تم الإعلان عنه من قبل البنك علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البنك الأهلي التجاري اعلن عن مجموعه من العروض الحديثة أيضا منها عروض الأهلي التمويلية و برنامج القسط المرن من البنك الأهلي الذي تم الإعلان عنهم حديثا، وسوف نشرح لكم عروض تمويل الأهلي التأجيري وكن أول الفائزين بالعرض من خلال المقالة الأتية.

تمويل الأهلي التأجيري بالمملكة

عروض تمويل الأهلي التأجيري الذي تم الإعلان عنه يقدم باقة من اهم والمع العروض الخاصة والحصرية لجميع عملاء التمويل التأجيري وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات والموزعين المعتمدين داخل المملكة السعودية والتي تشمل كافه أنواع السيارات التي تمكنك بالانطلاق بسيارتك المفضلة، عروض التمويل التأجيري تمكنك أن تكون واحد من 25 فائز أسبوعيا وذلك باسترجاع نقدي يصل بقيمه 5000 ريال وذلك عند حصولك علي سياره من التمويل التأجيري، كما اعلن البنك الأهلي عن بداية عروض التمويل التأجيري والذي يبدأ من 7 مارس 2021 وينتهي في 4 أبريل 2021.

شروط عروض التمويل التأجيري

اعلن البنك الأهلي التجاري عن شورط وأحكام عروض التمويل التأجيري والتي تكتمن في النقاط الأتية:

يتم احتساب قيمه الاسترجاع لأول 5 مستفيدين من برنامج التمويل التأجيري ماعدا يوم الجمعة والسبت.

يتم احتساب العميل كفائز من فائزين العرض بعد حصوله علي الموافقة النهائية فقط.

تقتصر هذه الحملة علي عملاء البنك الأهلي للأفراد فقط.

المنسوبين إلي البنك غير مؤهلين للدخول في العروض.

عند حصول العميل علي الموافقة وكفائز بالعرض يتم استرجاع المبلغ في خلال شهر في حسابه الخاص.

عند قبول البنك للعميل كفائز ويتم الإعلان عنه علي حساب البنك والموقع الإلكتروني يتضمن قبول العميل للمبلغ.

عدد مرات فوز العميل للعرض مره واحده فقط.

معدل نسبه سنوي منخفض يبدأ من 8.74% وبدون رسوم أدارية.

شروط التمويل للسيارات المستعملة

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن الشروط اللازمة في التمويل والتي يجب اتباعها والتي تكتمن في النقاط الأتية:

هذا التمويل ممنوح للعملاء المحولة رواتبهم للبنك أو المحولين رواتبهم إلي بنوك اخرى.

يشمل التمويل السيارات المستعملة المفحوصة والمعتمدة والموافق عليها من البنك.

لا بد من وجود ضمان لمده لا تقل عن سنه للسياره المستعملة.

الرسوم الإدارية 1% من التمويل أو 5000 ريال أيهما اقل.

معدل نسبه سنوي 12.30%.

قيمه الدفعة الأولي والأخيرة تعتمد علي شريحه العميل.

التمويل التأجيري 50/50

كما اعلن البنك عن التمويل والذي صمم خصيصا لعملاء البنك والذي يناسب جميع احتياجات المواطن من اختيار سياره مناسبه له ولأسرته. حيث يقوم العميل بدفع 50% دفعه أولي مقدمه و 50% دفعه أخيرة في نهاية التمويل، كما تم الإعلان عن شروط البرنامج وهي كالاتي:

فتره السداد تكون علي 24 شهر أي سنتين.

التمويل لا يشترط فيه تحويل الراتب إلي البنك في بعض الحالات.

الحد الأدنى للراتب يكون 8000 ريال والراتب الغير محول 10000 ريال.

قيمه الرسوم الإدارية في التمويل تكون 0%.

الحصول علي عروض التمويل التأجيري

اعلن البنك الأهلي التجاري عن كيفيه التقديم علي عروض الأهلي التأجيري وهي عن طريق دخول الموقع الرسمي البنك الأهلي وتقديم الطلب الكترونيا مع كتابه جميع البيانات الخاصة وبعدها سيتم التواصل مع العميل مباشره وذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة والحصول علي الخدمات الكترونيا.