شروط طلب تأشيرة زيارة عائلية والأوراق المطلوبة في المملكة

شروط طلب تأشيرة زيارة عائلية قد يختلط الأمر على الكثير من المقيمين الذين يريدون أن ترافقهم عوائلهم وأقاربهم لفترة قصيرة داخل الأراضي السعودية حيث يأتي هذا الاختلاط في الأمر بسبب كثرة القوانين التي سنتها الحكومة السعودية التي تخص المغتربين في المملكة، حيث يحتاج الكثير من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية إلى تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، والمملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية تقدما وتطورا في مجال الخدمات الإدارية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء ،ومن الأشياء التي جعلت السعودية تحتل الريادة في مجال الخدمات الإدارية هي اعتمادها على الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون في عدة مجالات، مثل إنشاءها لمنصة ” أبشر ” التي تعنى بكل الخدمات الإلكترونية الشاملة المتعلقة بوازرة الداخلية، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات للمقيمين في المملكة الخاصة بالتأشيرة ومنها الفرق بين تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة وصلاحيتها في المملكة، ويكون السؤال ما هي الأوراق المطلوبة و من هم الفئات المسموح لهم بتقديم الطلب و ما هي شروط الزيارة العائلية الواجب توافرها و ما هو سعر تأشير الزيارة العائلية وغيرها الكثير من الأسئلة التي تهتم بذلك الأمر.

الأوراق المطلوبة للزيارة العائلية في السعودية

وتكون الأوراق المطلوبة لإتمام طلب الزيارة العائلية وتقديمه للسلطات السعودية وتحديدا أدارة الجوازات في السعودية، حيث سنوضح كافة الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

جواز السفر الذي لم تنتهي صلاحيته و صورة منه . إحضار الإقامة و صورة منها . جواز السفر الخاص بالوالدين و صورة منهم . شهادات ميلاد الأبناء و صورة من عقد الزواج . صورة من شهادة ميلاد الشخص المقيم في السعودية صاحب طلب الزيارة . خطاب من الوظيفة بها التالي : اسم الوظيفة و المهنة – تاريخ الالتحاق بالعمل – قيمة الراتب و يتم الختم عليه. بيانات عن الأشخاص المراد تقديم طلب الزيارة لهم و توقيع الكفيل . صورة من شهادة التخرج الموثقة من وزارة الخارجية .

بعد دفع الرسوم المقرة في مكتب الغرفة التجارية والتصديق عليها، سيظهر على الموقع أنه تم التصديق على طلب الزيارة العائلية، من ثَم يجب عليك طباعة صورة مستند تأشيرة الزيارة العائلية وإرساله للشخص الذي استخرجت التأشيرة باسمه ليتوجه بها إلى السفارة أو القنصلية السعودية في البلد التي يوجد بها.

الفئات المسموح لهم تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

جميع الأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية يتاح لهم تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، و خلال كل شهور السنة باستثناء أجازة الأعياد و أوقات الحج .

أما بنسبه للمهن الحرفية يستطيع جميع العاملين في أي مهنة حرفية تقديم طلب الزيارة العائلية لوزارة الخارجية و من ضمنهم السائقين و عمال النظافة و غير ذلك .

يتاح لمن لا يملك أي وظيفة أو مهنة في السعودية أن يقدم على طلب الزيارة العائلية بشرط أن يكون الشخص المقدم له الطلب يمتلك ضمان لسكن و مهنة للشخص الزائر .

خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية

في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة الداخلية.

قم بملء كل البيانات المطلوبة في الطلب بشكل واضح و التأكد من أنها صحيحة .

ينبغي حفظ رقم الطلب للزيار ة العائلية و البيانات في مكان آمان .

و الآن عليك طباعة طلب الزيارة العائلية التي تم ملء بياناته و من ثم التوقيع عليه و ختمه من الكفيل أو صاحب العمل.

لابد من توثيق الطلب في مكتب الغرفة التجارية مع دفع الرسوم الخاصة به .

رسوم الزيارة العائلية