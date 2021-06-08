“الإنذار المبكر”: هبوب رياح محملة بالأتربة على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة

بلادي – الرياض:
أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن الحالة الجوية المتوقعة بعدد من المناطق خلال الساعة المقبلة، محذراً من رياح محملة بالأتربة يتوقع أن تهب على أجزاء من المملكة.
وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعسير ونجران، ستشهد رياحاً سطحية نشطة مثيرة للغبار والأتربة، يتوقع أن تسبب تدنياً في مدى الرؤية.
وبين أن بداية الحالة الغبارية يتوقع أن تكون ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً، فيما يتوقع أن تنتهي خلال الفترة ما بين الساعة الخامسة عصراً والثامنة مساءً.
وأشار إلى أن أجزاءً من منطقة عسير إضافة إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة ستشهد سحباً رعدية ممطرة بدءاً من الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً، وقد تمتد إلى التاسعة مساءً في العاصمة المقدسة.
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