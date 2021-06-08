بعد 22 عاماً من العقم.. مواطنة أربعينية تُرزق بمولودها الأول بالرياض

بلادي – الرياض:

تحقق حلم مواطنة من نجران تبلغ من العمر 42 عاماً بالإنجاب، وذلك بعد عقم استمر 22 عاماً؛ بسبب إصابتها بكسل في الغدة الدرقية وارتفاع هرمون الحليب.

وأوضحت استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب الدكتورة نوف الأسمري، أنها أخضعت المريضة لفحوصات مخبرية وشعاعية، ووضعت لها خطة علاجية مكونة من عدة مراحل لعلاج كسل الغدة والوصول بمستويات الحليب للطبيعية.

وأضافت وفقاً لـ”الجزيرة”، أن التحاليل أثبتت أن الزوج يُعاني من ضعف في الحيوانات المنوية، مشيرةً إلى أنه خضع لبعض العلاجات التي ساعدته على تجاوز هذه المشكلة ليتم بعدها إجراء عملية أطفال الأنابيب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالرياض.