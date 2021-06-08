طلاب وطالبات يتفاجأون بتأجيل اختبار التحصيلي قبل ساعات من بدئه

بلادي – الرياض:
ذكر عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة أنهم فوجئوا برسالة نصية على هواتفهم تفيد بتأجيل اختبار التحصيلي الذي كان مقرراً أمس (الإثنين) إلى التاسع من شهر ذي القعدة المقبل، وذلك قبل بدئه بساعات.
وأبدى الكثير من الطلاب استياءهم من ذلك التأجيل والذي تم إبلاغهم به متأخراً بعدما استعدوا للاختبار، كما عبر عدد منهم عن تخوفهم من تأخر ظهور النتيجة وتأثير ذلك على موعد التحاقهم بالجامعات.
فيما أبدى طلاب وطالبات آخرون ارتياحهم لقرار التأجيل، حيث رأوا أنه يعد فرصة مناسبة للاستعداد للاختبار بشكل أفضل للحصول على درجات أعلى.
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