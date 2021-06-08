“الصحة” تفتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بموسم الحج

بلادي – الرياض:

أعلنت لجنة القوى الزائرة بالحج التابعة لوزارة الصحة، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بموسم الحج لهذا العام 1442هـ، وذلك في بعض التخصصات الطبية النادرة؛ للعمل بالمنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة تأتي وفق آلية التعاقد المؤقت، داعية الراغبين في المشاركة للمبادرة بالتسجيل من خلال بوابة التسجيل، وذلك في عدد من التخصصات مثل: (طبيب استشاري عناية مركزة، وطبيب نائب أول، ونائب عناية مركزة، وطبيب مقيم عناية مركزة، وتمريض عناية مركزة، والعلاج التنفسي “أخصائي أول، وأخصائي، وفني”).

وأهابت بالراغبين في التسجيل إرفاق شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، فيما يُشترط حصول المتقدم على جرعة التطعيم لفيروس “كورونا”، حسب الاشتراطات المطبقة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ويمكن الاطلاع على كامل شروط التسجيل والتخصصات المطلوبة من خلال الرابط.