“المسند”: 11 يوليو غرة ذي الحجة وعيد الأضحي 20 يوليو

بلادي – الرياض:

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، الموعد المتوقع ليوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الحسابات الفلكية تبين أن شهر ذي القعدة سيكون 30 يوما.

وأضاف أن موعد الاقتران سيكون عند الساعة 04:16 من فجر يوم السبت الموافق 10 يوليو المقبل، وسيمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 35 دقيقة، وذلك مساء السبت.

وأكد أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق يوم الأحد 11 يوليو، بينما سيكون يوم الوقوف بعرفة الإثنين الموافق 19 يوليو، والعيد يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، بحسب تقويم أم القرى.