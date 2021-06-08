موعد صرف حساب المواطن الدفعه رقم 43 لشهر يونيو 2021

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عمر شويل - جدة موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعه رقم 43 لشهر يونيو 2021، قام برنامج حساب المواطن بإعلان موعد صرف الدفعة الجديدة رقم 43 للمستفيدين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك عن شهر يونيو الحالي، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أفضل البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية حيث انه يقوم بتقديم الدعم المادي كل شهر لملايين المواطنين السعوديين من ذوات الدخل المحدود والمتوسط، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعه رقم 43 لشهر يونيو 2021.

موعد إيداع دعم برنامج حساب المواطن الدفعه رقم 43

كان قد قام برنامج حساب المواطن في وقت سابق بالاعلان عن تخصيص 1.9 مليار ريال سعودي للمستفيدين المستوفيين لشروط الاستحقاق عن شهر مايو 2021، حيث وصل عددهم 10.4 مليون مستفيد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الآن التجهيز والإعداد لإرسال الدعم للمستحقين المستفيدين عن الدفعة 43، حيث يسعى الكثيرين من المواطنين السعوديين لمعرفة موعد صرف الدعم الشهري المستفيدين عن الدفعة 43 في برنامج حساب المواطن، ويكون ذلك يوم 10 من كل شهر ميلادي ولكن يتم تأخير او تقديم موعد الصرف في أيام الإجازات الرسمية.

الفئات المستفيدة من صرف حساب المواطن الدفعة 43

قامت الحكومة السعودية بإطلاق برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين على مواكبة ضغوط الحياة وقمت بتحديد الفئات المستحقة كي يصل الدعم إلى المستحقين وهم كالآتي:

الأسر السعودية من أصحاب الدخل المحدود.

أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

والمطلقات والأرامل والأيتام.

خطوات الاستعلام عن صرف دعم حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بوضع آلية عمل خاصة به كي يستطيع مساعدة المواطنين المستحقين للدعم ويجب أن يكونوا مستوفيين الشروط، وحرصاً من برنامج حساب المواطن على إيصال الدعم لمستحقيه قام بوضع بعض الخطوات البسيطه للاستعلام عن استحقاق الاهليه والآن اترككم مع هذه الخطوات: