ما هو شرط عدم إلزام حاملي التصريح إجراء اختبار القيادة؟ المرور السعودي يجيب

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عمر شويل - جدة يعمل المرور السعودي بشكل مستمر على تقديم كافة المعلومات التي تهم كلا من المواطن والمقيم على حد سواء من مالكي المركبات، حتى يكونوا جميعا على دراية كاملة بالقوانين والأنظمة لمساعدتهم على مزيد من الالتزام وعدم الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض إلى تنفيذ العقوبات والتي تتراوح فيما بين السجن والغرامات المالية المتنوعة، ويعد الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر” هو المنصة الأبرز التي تقوم الإدارة من خلالها بالرد على جميع الأسئلة و الاستفسارات الخاصة بالمتابعين، والتي سبق و كشفت عن الكثير من الأمور التي تهم مالكي المركبات و منها على سبيل المثال: شروط نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى ، وشروط إسقاط المركبة القديمة من السجلات واليوم تكشف عن شرط عدم إلزام حاملي التصريح إجراء اختبار القيادة والتي ننقلها من خلال المقال التالي.

شرط عدم إلزام حاملي التصريح إجراء اختبار القيادة؟المرور السعودي يجيب

ومؤخرا فقد قام الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات “تويتر”، بالكشف عن

الشرط الوحيد الذي يجب توافره حتى لا يلزم لحاملي التصريح القيام بإجراء اختبار القيادة، مشيرا إلى أنه

لا يلزم أن يقوم المستفيد بدخول اختبار القيادة في حالة كان هذا الشخص

يحمل تصريح قيادة و يبلغ الـ 18 من العمر.

علما بأن تصريح إدارة المرور قد جاء ردا على سؤال أحد الأشخاص، بخصوص استخراج رخصة القيادة، خاصة و أن قانون المرور يتضمن المادة (39) فقرة (4) والتي تنص على الآتي: في حالة قيام الشخص صاحب التصريح بالمراجعة في خلال عام واحد من تاريخ انتهاء التصريح الخاص به، على أن يكون قد أتم 18 من العمر، فإنه يتم إصدار رخصة قيادة لهذا الشخص بدون إجراء اختبار قيادة ، حيث يتم الإكتفاء باختبار القيادة السابق خاصة وأنه بالفعل قد قام بتطبيق كافة الشروط المطلوبة من أجل اصدار رخصة قيادة.

ما هي الشروط المطلوبة لإصدار رخصة القيادة ؟

هناك عدة شروط قد حددها قانون المرور لإصداررخصة القيادة ، و هي :

أن يكون الشخص المتقدم قد أتم 18 عاماً.

القيام بإجراء الكشف الطبي.

قيام المتقدم بدفع الرسوم المطلوبة.

أن يقوم المتقدم باجراء كلا من : اختبار القيادة، بالضافة الى اجتياز الاختبار النظري

بشرط أن يكون ذلك في مدارس تعليم القيادة والتي تخضع الى الإدارة العامة للمرور.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرورقد أشارت إلى أن قيام المتقدم لاستخراج الرخصة، بالنجاح في اختبار القيادة

بأي من مدارس تعليم القيادة التي تخضع لإشراف الإدارة يتم اعفاء منه عدة أشخاص ، و هم :

شخص يحمل رخصة قيادة أجنبية

أو من يحمل رخصة دولية .

ولكن بشرط ان تكون الرخصة سارية وأن تكون معترف بها من قبل الإدارة المختصة بالمملكة

حيث تعمل على التأكد من صحتها ، حاصة في حالة كان الشخص يرغب في استبدالها عن طريق إجراء تقييم للقيادة.