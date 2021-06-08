نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية 1443 بالرابط وشروط القبول والتخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1443 وذلك بعد إعلان كلية الأمير سلطان العسكرية عن فتح باب التقديمات للعام الدراسي الجديد لذلك بدأت مؤشرات البحث عن شروط الالتحاق بالكلية بالإضافة إلي البحث عن رابط التقديم وخطوات التقديم. ولأن هذه الكلية العسكرية تعد من أقوى المراكز التعليمية بالمملكة العربية السعودية ولذلك السبب تحديدا وراء ارتفاع نسب الالتحاق بها لأن الكلية تتيح فرصة عمل للطلاب بعد التخرج منها، ولذلك وسوف نعرض لكم رابط التقديم بالإضافة إلي شروط الالتحاق بالكلية.

تقديم كلية الأمير سلطان العسكرية 1443

حيث أكدت كلية الأمير سلطان علي بدأ التقديم الألكتروني ولذلك الإلتحاق بها يبدأ من يوم الإثنين 7 يونيه 2021 الموافق 26 شوال 1443. ولكن سوف يغلق الباب يوم الجمعة 7/11/2021. هذا يعني أنه يجب علي الراغبين التقديم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلي أنه يسمح بالتقديم لحملة شهادة الثانوية العامة من الرجال وأيضا من النساء وذلك لاستكمال مشوارهم الدراسي. فتعد الكلية متخصصة بالعلوم الصحية التابعة للخدمات الطبية الخاصة بالقوات المسلحة.

الرابط الألكتروني للالتحاق بكلية الأمير سلطان 1443

أكدت ادارة الكلية العسكرية عن فتح باب التقديم الألكتروني وبناء علي ذلك يتم التقديم من خلال الرابط هنا. ولذلك فهو الرابط المخصص للتقديم لطلب الإتحاق بالكلية للرجال والنساء. هذا يعني أنه يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة سليمة ومؤكدة بالإضافة إلى أنه يمكنك عن طريق نفس الرابط متابعة أسماء الطلبة المقبولين بالكلية.

تخصصات الطلاب في كلية الأمير سلطان

تتيح الكلية بعض التخصصات المختلفة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بها ولذلك سنذكر لكم هذه التخصصات وهي كالأتي:

أولا العناية النفسية. الخدمات الطبية. وأيضا الخدمات الطبية الطارئة. علوم المختبرات الإكلينيكية. تقنية التخدير. تقنية الأجهزة الطبية. إدارة المعلومات الصحية.

تخصصات الطالبات بالكلية

لأن الكلية تتيح بعض التخصصات المختلفة للطالبات الإناث أيضا الراغبين في الالتحاق بها لذلك سنذكرها لكم وهي كالآتي:

العناية النفسية. التمريض. مساعدات طبيب أسنان. تقنية التخدير. علوم المختبرات الإكلينيكية. إدارة المعلومات الصحية.

ما هي شروط القبول بالكلية 1443

نتيجة لهذا الإقبال لذلك حددت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية التابعة للقوات المسلحة بعض الشروط التي يجبك توافرها لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية ولذلك سوف نذكر أهم هذه الشروط: