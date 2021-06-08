الهيئة العامة للنقل تعلن مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات للمكاتب والمواطن عبر بوابة تأجير

في أطار تنظيم قطاع النقل بالمملكة، أعلنت اليوم هيئة النقل العام عن مزايا العقد الإلكتروني الموحد الذي سيكون ملزم لجميع مكاتب تأجير السيارات في المملكة بعد إقراره، فهذا القطاع الهام الذي يخدم حركة النقل بأكثر من 300 ألف سيارة تقدم خدمة في عدة قطاعات مثل السياحة والترفيه والحج، وأيضاً يخدم المواطن العادي الباحث عن خدمة جيدة للتوصيل فقد أعلن السيد صالح الزويد / المتحدث الرسمي لهيئة النقل السعودية، عبر مداخلة تلفزيونية على قناة السعودية، عن المميزات العديدة لهذا العقد الإلكتروني الموحد وعن رابط حجز العقد الذي سيكون عبر رابط تأجير الإلكتروني، وقال أن هذا العقد من شأنه إنهاء الكثير من المشكلات التي كانت تحدث في السابق مثل الكمبيالات والسند بأمر وما شابه.

مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

يضمن المستأجر حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة. يضمن أن تكون السيارة تم فحصها بصورة جيدة وتأمينها صالح. العقد الموحد يؤمن صاحب مكتب التأجير بأن المواطن المؤجر للسيارة قد قدم المستندات الصحيحة لتأجير المركبة. تنظيم حركة النقل الداخلي طبقاً للرؤية الإستراتيجية لحوكمة قطاع النقل في المملكة. تطوير قطاع النقل الداخلي والسيطرة عليه وتحقيق مبدأ الشفافية في العمل به.

موعد تطبيق العقد الإلكتروني الموحد

الفئات المصنفة ضمن الفئة “د” تبدأ من يوم 2021/07/25 الموافق 15 ذي الحجة لعام 1442 هجري.

المرحلة الثانية تشمل الفئة “ج” وسيبدأ ألزامها بالعقد الإلكتروني الموحد من يوم 2021/09/01 الموافق 24 من شهر محرم عام 1443 هجري.

الفئات الأخرى سوف يتم موعد تحديد إلزامها بالعقد الإلكتروني في وقت لاحق سوف يتم الإعلان عنه قريباً.

رابط بوابة تأجير الإلكترونية

أوضح المتحدث الرسمي أبسم هيئة النقل العام أن بوابة تأجير هي المنوط بها أصدار العقد الإلكتروني الموحد مكتمل البنود والنظامية، حيث يتضمن العقد الجديد كافة شروط تسليم المركبة وتأخير التسليم وبه كافة الالتزامات والحقوق للطرفين المستثمر والمستأجر.