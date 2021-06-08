التعمق دليل تعلق…..بقلم / نوف الهلال

ما أصعب التفكير في فلسفة التعمق فقد تكون ذو حلم كبير لكنك لاتصل إليه بنفس الطريقة التي قد كانت في مخططاتك، فقد تتبع طرق ملتوية فيها تقع، تقاوم، تناهض حتى تصل، فكل يوم يمر على الإنسان يجد نفسه في دوامة من التفكير ولربما أجتره تيار نهر التفكير فيما يفضل بالعادة، فقد ترحل بعيداً بفكرك للفيزياء رغم أنك أديب ذو مدارك واسعة ، ولربما أجترك التاريخ لقصة شاعر مغامر مغوار رغم أنك طبيب بيطري، فهل التعمق دليل التعلق؟

فإني أرى بأن من تعمق تعلق، فإن تعمقت في شيء ازدادت رغبتك في معرفة المزيد ولعلك بعد قليل من الوقت تبدأ بأخذ بعض من الصفات الواردة فيما تعمقت فيه، فإن كنت إنسان مسالم وتعمقت واتبعت خيوط الشر فقد تصبح فيك بعض الخصال التي تجعلك ممزوجا عجوبا فيقال عنك” طيب لكنه فيه نزغة خبث”. ولكني هنا أُحب أن أنوه في زمان الشجعان زماننا هذا فقد تجد من حولك من يتعمق ويتعلق ولا يتسطيع أن يتحكم في ذلك فقد يجتره التيار إلى كل ما هو أسوء. فمن الأخطاء التي نقع بداخلها حينما نتعمق بأن البعض يفقد السيطرة على جميع الحواس لديه فإن كنت ذو خبرة عالية ومتعمق شيء ما ،وقد سمعت أحدهم يتحدث دع عنك حميّة الجاهلية ولا تغصب فإنك لعلك متعمق في القليل أو العكس فذلك ليس بشيء منهي عن التحريف والتحرير به، تقبل الاختلاف حتى وإن كنت موهوب فتلك المعرفة بالفطرة