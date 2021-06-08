متى نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر شوال 1442 للمواطنين

تساءل الكثير من المواطنين في السعودية عن متى نزول راتب الضمان الاجتماعي والتي يترقبها الكثير من المواطنين من مستحقي الضمان والذي هو عبارة عن نظام تكافلي وضعته المملكة العربية السعودية لتعيين الأسر الأكثر احتياجا علي مواجهة متطلبات الحياة من مأكل وملبس ويأتي هذا وفق شروط وضوابط يجب توافرها في الأسرة المستفيدة من راتب ضمان حيث إنه بمجرد تقديم ما يفيد توافر شروط الاستحقاق للحصول على الراتب يتم صرفه للأسر المستحقة بشكل شهري مما يعينهم على توفير ما يحتاجون لضمان حياة كريمة لكافة طبقات المواطنين وتحقيق العدالة داخل المجتمع السعودي من خلال تطبيق رؤية المملكة 2030 والتي تم إطلاقها من أجل تنمية المملكة والاهتمام بمستوى المعيشة لدى المواطنين.

متى نزول راتب الضمان الاجتماعي



قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإفصاح عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وحددت يوم ١٠ من شهر يونيو الجاري والذي يوافق ٢٩ من شهر شوال لصرف الراتب لمستحقيه وذلك بعد أن تساءل الكثير من المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الذي سيتم نزول الرواتب به.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

توجد بعض الشروط التي لا بد من توافرها في الشخص أو الأسرة التي تستحق الحصول على راتب الضمان الاجتماعي فان تحقق احد الشروط التالية استحق المواطن الحصول علي راتب الضمان الاجتماعي: