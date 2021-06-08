التسجيل في دعم ريف للأسر السعودية وشروط القبول

نعرض لكم كيفية التسجيل في دعم ريف لذي يتم تقديمه إلى الأسر السعودية التي تقوم بالعمل في الريف والزراعة، حيث يعد التسجيل في منصة ريف فرصة هائلة للحصول على عدد هائل من الخدمات الإلكترونية وهو من أكثر البرامج قيمة وأهمية في دعم عملية النمو الزراعي الخاص بالمملكة حيث يساهم في دعم تحسين حياة الأسر الريفية بشكل هائل كما يعمل على دعم وتطوير الإنتاج الزراعي للفاكهة ولكن لابد من تكامل شروط التسجيل والتي نستعرضها معكم خلال المقال حتى يعلمها الجميع والتأكد من توفرها قبل أن يقوم المواطن بعملية التسجيل.

التسجيل في دعم ريف السعودية

ويمكن للمواطنين التسجيل في دعم ريف والذي نال رضا الكثير من الأسر بالمملكة بعد أن تم الإعلان عنه من قبل الحكومة السعودية في خطوة تساعد على تنمية الريف وتطويره، ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة ريف الإلكترونية

نقوم بالنقر على إنشاء حساب جديد وبعد ذلك نستكمل إدخال البيانات المطلوبة.

يقوم صاحب الطلب ب إدخال هويته الوطنية ثم يكتب كلمة المرور.

يتم إدخال تاريخ الميلاد والرقم الشخصي للجوال.

بعد ذلك سوف تستلم رسالة التحقق علي الرقم المسجل.

إدخال رمز التحقق والضغط على تسجيل.

وبعدها سوف يتم إتمام تفعيل حسابك علي منصة ريف.

شروط التقديم في دعم ريف للأسر السعودية



توجد بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يحصل على مزايا منصة دعم ريف السعودية وهي: