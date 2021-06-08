شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 17 حالة وفاة ، و 922 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 459968 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 442782 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7488 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :