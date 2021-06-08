استمارة طلب المشاركة في الحج والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة عن توفير استمارة طلب المشاركة في الحج وذلك عقب إعلان لجنة القوى الزائرة عن حاجتها إلى مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية النادرة في المملكة العربية السعودية، مُبينة أن العمل سيكون موجه لصالح الأماكن الدينية في مكة المكرمة على وجه الخصوص، أثناء بدء موسم الحج 1442 وقد وضعت الوزارة آليات مُخصصة من أجل قبول تسجيل الكوادر الصحية في المملكة، ودعت جميع الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة حتى يتم النظر فيها في أقرب وقت ويتم الرد على المشاركين.

استمارة طلب المشاركة في الحج

وعن طريق استمارة التسجيل في التخصصات الصحية المطلوبة من خلال وزارة الصحة يمكن المشاركة في موسم الحج لهذا العام، علمًا بأن طريقة التسجيل تتمثل في الخطوات التالية:

الولوج إلى نظام القوى العاملة في الحج.

ثم النقر على استمارة طلبة المشاركة في الحج.

اختر نوع التعاقد سواء جهات خارج الوزارة أو موظف في الوزارة.

علمًا بأن الدخول سيكون من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة بالإضافة إلى رقم الجوال في حال كان المتقدم من خارجها، بينما داخل الوزارة يقومون بالتسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم النقر على تبويب تسجيل الدخول حتى يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة، وإدخال كافة البيانات الشخصية أيضًا.

التخصصات الطبية المطلوبة لموسم الحج 1442

استشاري العناية المركزة، ونائب أول.

أطباء مقيمين بالعناية المركزة، مع ضرورة تقديم شهادة حديثة تُبين خبرة المتقدم في هذا العمل.

تمريض للعناية المركزة، سواء فنيين أو أخصائيين أو أخصائي أول.

فنيين وأخصائيين في العلاج التنفسي، مع ضرورة تقديم مشهد حديث لبيان الخبرات في العمل.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات التسجيل تتمثل في تقديم أوراق إثبات الشخصية، سواء الهوية الوطنية للمواطن أو الإقامة للوافد، إلى جانب شهادة الحصول على جرعات تطعيم الفيروس المستجد، وشهادة خبرة للعمل في العناية المركزة في جميع التخصصات المطلوبة، مع ضرورة التأكد من دقة البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها عند التسجيل في الموقع لتسهيل فرص القبول في المشاركة في الحج.