مع انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم بموجاته الثلاث ، وبوجه الخصوص اضطراب الأوضاع في الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية ، أصبح من الضروري اتخذا المملكة لحزمة من الإجراءات الوقائية لتسيير أمور حياة المواطنين بالداخل السعودي ورفع حالة التأهب القصوى في القطاع الطبي السعودي لمجابهة تداعيات المرض علي صحة المجتمع السعودي ، ومن أجل حماية زوار الحرمين الشريفين فقد قامت حكومة المملكة باتخاذ بعض التدابير بالتنسيق بين وزارة الداخلية بإدارة الجوازات ووزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة من أجل خلق بروتوكول جديد يسمح بدخول معتمري بيت الله الحرام إلي المملكة بدون الإضرار بالداخل أو الخارج مع تنفيذ معايير دولية علي الحد منت تناقل الوباء ، وهو ما سنعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم بخصوص اشتراطات العمرة في ظل الكورونا ، وتأتي هذه الاشتراطات تماشياً مع ما فرضته الحكومة السعودية من إجراءات احترازية.

اشتراطات العمرة في ظل الكورونا

قامت وزارة الصحة السعودية بوضع بروتوكول خاص بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لتحديد مجموعة من الشروط الخاصة لأداء مناسك العمرة والتي نعرضها لكم كالآتي :

استخراج تصريح عمرة من تطبيب توكلنا.

ثم يقوم المعتمر بالدخول علي الحساب والتسجل لتصريح عبر خدمة اعتمرنا.

يعرض للمعتمر قائمة المواعيد المتاحة بالتفاصيل للموجودين بالمملكة أو خارجها.

يتم تحديد الموعد والتوقيت المناسب لك.

المعتمر ملزم بإتباع الإرشادات بدقة للحصول علي التصريح.

يقوم المعتمر بالتصديق علي كافة الاشتراطات وقراءتها جيداً فأنت تقر بالتزامك باللوائح التنظيمية.

يجب علي صاحب الطلب الاحتفاظ بنسخة من التصريح الإلكتروني علي هاتفك ونسخة مطبوعة واصطحاب الهاتف المفعل عليه التطبيق معك.

إجراءات تنظيمية لقبول المعتمرين

يقوم المعتمر بالتسجيل في تطبيق توكلنا لإصدار تصريح العمرة بعد انطباق الاشتراطات التنظيمية التالية عليه في ظل الكورونا :

أن تكون دولة المعتمر ضمن المسموح لها بأداء مناسك العمرة.

تقديم شهادة تحليل بي سي أر تثبت سلبية مسحته.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية.

يتم منع كل من تظهر عليه الأعراض من أداء المناسك.

الحصول علي تصريح العمرة من التطبيق بتوقيت مناسب قبل السفر.

الحفاظ علي ارتداء الكمامة دائما أثناء أداء المناسك.

يجري فحص المعتمرين بصورة دورية للتأكد من تعافيهم من المرض.

الخضوع للتفتيش المفاجئ علي تصاريح العمرة أثناء أداء المناسك.

الإقرار بفرض الغرامات علي من يخالف كافة اللوائح المنصوص عليها سالفاً.

وعلي المعتمر التعرف علي قيمة مخالفة العمرة بدون تصريح وشروطها أيضاً قبل الموافقة علي البنود.