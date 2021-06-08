اليوم..انطلاق فعالية -داينو بارك

دوت الخليج – المدينة : أمواج حيا نشهد مساء اليوم الثلاثاء انطلاق أضخم فعاليات منطقة المدينة المنورة تحت مسمى”داينو بارك” في حديقة الملك فهد المركزية ، حيث تعد أكبر حديقة ديناصورات تقام على مستوى المملكة وسيستمر لمدة 90 يوم متتالية.

بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى المصاحبة ونخبة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية التي تضمن قضاء أفضل الأوقات للعائلة بجميع أفرادها

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