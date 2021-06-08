رابط التسجيل بالمنزل المجاني www.housing.gov.sa وزارة الإسكان التنموي مع الشروط

رابط التسجيل بالمنزل المجاني حيث قامت وزارة الإسكان التنموي بالمملكة بإطلاق المبادرة الخاصة بتوفير مسكن مجاني للفقراء وذوي الدخل المنخفض ضمن إطار خطط المملكة الخيرية لتسكين المواطن السعودي والعيش عيشة كريمة تحت مظلة مؤسسات المملكة، وقد أتاحت الوزارة الشروط الخاصة بالتسجيل كما أتاحت الخطوات اللازمة للتقديم بالطلب للحصول على السكن.

موقع وزارة الإسكان التنموي

وتقوم وزارة الإسكان التنموي بإتاحة رابط التسجيل بالمنزل المجاني بالمشاركة مع هيئات ومؤسسات المملكة الخيرية أيضا التي تهدف لتقديم الدعم للمواطن بتوفير عدد من الوحدات السكنية ذات الشروط الخاصة للذين ليس لديهم سكن مناسب ويرغبوا ان تقوم المملكة بتوفير سكن مناسب لهم، حيث تقوم عدد من الهيئات بالتشارك في الأعمال الخيرية التي يتم تقديمها جميعها لفقراء الوطن.

شروط الحصول على سكن في وزارة الإسكان التنموي

لابد أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

كما يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى التي يتقدم فيها للحصول على وحدة سكنية.

ولابد أن يكون لديه ضمان اجتماعي بحيث يكون من المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية وتم التأكد من بياناتهم المقدمة.

يتم إثبات مصادر الدخل والحاجة إلى سكن.

لا يتم توفير أكثر من وحدة للفرد أو الأسرة.

للأرملة أو المطلقة عليها اثبات الانفصال والاستقلالية للمطالبة بسكن.

خطوات التسجيل على رابط التسجيل في السكن المجاني

يتم الدخول على رابط السكن المجاني عبر وزارة السكن التنموي بالخطوات التالية: