نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية البوابة الخارجية للتطعيمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية، نتيجة لوضع اشتراط الحصول علي لقاح كورونا للسفر بين الدول العربية والاجنبية، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن تخصيص رابط الكتروني ليتم من خلالة تسجيل الحصول علي الجرعات المخصصة لكل وافد او مواطن من خارج المملكة، حيث يتم إبراز اوراق الحصول علي اللقاح في العديد من الأماكن واصبحت عملية الحصول عليه ضرورة ملحة، وسوف نقدم لكم هذا الرابط وشرح تفصيلي بالخطوات لكيفية التسجيل، حيث يتم رفض العديد من الطلبات في حالة مخالفة الإجراءات المطلوبة أو تقديم بيانات خاطئة، ومن ثم يمكنكم متابعة موقعنا لضمان التسجيل الصحيح عبر رابط موقع البوابة الخارجية للتطعيمات.

رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية

أكدت وزارة الصحة علي ضرورة تسجيل لقاح كورونا من خارج السعودية لمن تلقوا الجرعات من دول اخري، وذلك لتتمكن وزارة الصحة من رصدها وتسجيلها في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، وخاصة بعد فتح باب تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، والجدير بالذكر أن الصحة السعودية تعتمد تلك اللقاحات فقط

فاييزر بيونتك.

موديرنا.

أكسفورد استرازينكا.

جانسن.

ومن ثم نجد حرص وتاكيد الوزارة علي ضرورة تسجيل الوافدين الذين لا يملكون هوية مقييم تأكيد حصولهم علي اللقاح من خلال رابط تسجيل اللقاح، حيث انة رابط رسمي خصصتة وزارة الصحة للزوار القادمين للملكة ولا يملكون هوية وهو غير مناسب للمقيمين بها او العاملين من غير ابناء المملكة.

شروط قبول طلب تسجيل اللقاح

رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية، ولضمان قبول الطلب وعدم اتخاذ وقت وبذل العديد من المحاولات عليك عزيزي القاري إتباع الخطوات التالية