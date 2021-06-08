كيفية الحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل يبدأ من 5000 ريال سعودي

الحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل، يحرص دائمًا المصرف الراجحي على تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن أحدث التمويلات التي قام بها تمويل الراجحي بدون كفيل يبدأ من 5000 ريال سعودي، تعرف على تفاصيل أكثر عن التمويل.

الحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل

يعتبر هذا المصرف من اشهر وافضل البنوك المتوفرة في المملكة العربية السعودية فهو يقدم الكثير من الخدمات والمميزات للعملاء الذين يتعاملون معه.

سواء كان من خلال حساب شخصي خاص بك أو الحصول على قروض وتمويلات فسوف تلاحظ تميز هذا البنك في تقديم الخدمات المختلفة، كما أن القروض تختلف مع اختلاف ظروف الشخص.

البنك يقوم بإعطاء القروض والتمويلات للمواطنين

والمقيمين في المملكة، ويقدم الكثير من وسائل الراحة للعملاء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم

تحويل المصرف بدون كفيل بداية من 5000 ريال

وهو عبارة عن قرض سريع استهلاكي، قيمته 5000 ريال سعودي، هذا القرض يستحق خلال 7 أو 8 سنوات.

من أجل الحصول على القرض يجب استيفاء الشروط وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام، ولا يجب أن يزيد عمره عن 55 عام.

الراتب الخاص به لا يقل عن 2000 ريال.

يتم صرف مبلغ التمويل في وقت قصير جدًا، فلا تحتاج للكثير من الوقت، خلال نصف ساعة فقط سوف تحصل على التمويل.

التمويل متوفر لجميع الموجودين في المملكة العربية السعودية، سواء كان مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية.

كما يسمح للموظفين داخل البنك الحصول على التمويل في حالة الرغبة، ويمكنهم الحصول عليه من مبلغ يبدأ 5000 ريال حتى 500000 ريال سعودي.

كيفية تقديم طلب تمويل الراجحي بدون كفيل